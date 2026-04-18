Belarus lideri Lukaşenko: Batı, her zaman eski Sovyet ülkelerini Rusya’ya karşı kışkırttı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Batı'nın her zaman eski Sovyet cumhuriyetlerini Rusya'ya karşı kışkırttığını söyledi. Belarus lideri açıklamasında ayrıca... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı’nın her zaman eski Sovyet cumhuriyetlerini Rusya’ya karşı kışkırttığını dile getirerek, “Bakın, Batı her zaman hem bizi hem Ukrayna’yı hem de diğer postsovyet cumhuriyetlerini Rusya’ya karşı kışkırttı. Her zaman kışkırttılar. Ve Vladimir Zelenskiy neyin ne olduğunu biliyordu" cümlelerini kaydetti.Batılı siyasetçileri 'geçici kişiler'Lukaşenko RT’ye verdiği röportajda Batılı siyasetçileri, maksimum kişisel çıkar elde etmek için hareket eden 'geçici kişiler' olarak nitelendirdi.Lukaşenko konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:ABD Başkanı Donald Trump'ın da da geçici bir figür olduğunun altını çizen Lukaşenko, “O kim ki? O da geçici, dört yılı var. Dört yılda ne yapacak? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmayacak. Bu yüzden bir devlet başkanının zamana ihtiyacı vardır" dedi.

