https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/belarus-lideri-lukasenko-bati-her-zaman-eski-sovyet-ulkelerini-rusyaya-karsi-kiskirtti-1105117611.html
Belarus lideri Lukaşenko: Batı, her zaman eski Sovyet ülkelerini Rusya’ya karşı kışkırttı
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Batı'nın her zaman eski Sovyet cumhuriyetlerini Rusya'ya karşı kışkırttığını söyledi. Belarus lideri açıklamasında ayrıca... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T16:23+0300
poli̇ti̇ka
aleksandr lukaşenko
rusya
belarus
batı
avrupa
emmanuel macron
donald trump
friedrich merz
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f32870020413f41391cc7ad39ea8ea7.jpg
rusya
belarus
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393026_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_5fe0ec89a894b419e182d947d245e620.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleksandr lukaşenko, rusya, belarus, batı, avrupa, emmanuel macron, donald trump, friedrich merz, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, vladimir zelenskiy
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Batı’nın her zaman eski Sovyet cumhuriyetlerini Rusya’ya karşı kışkırttığını söyledi. Belarus lideri açıklamasında ayrıca Batılı devletlerin liderlerinin 'geçici' olduğunun da altını çizdi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı’nın her zaman eski Sovyet cumhuriyetlerini Rusya’ya karşı kışkırttığını dile getirerek, “Bakın, Batı her zaman hem bizi hem Ukrayna’yı hem de diğer postsovyet cumhuriyetlerini Rusya’ya karşı kışkırttı. Her zaman kışkırttılar. Ve Vladimir Zelenskiy neyin ne olduğunu biliyordu" cümlelerini kaydetti.
Batılı siyasetçileri 'geçici kişiler'
Lukaşenko RT’ye verdiği röportajda Batılı siyasetçileri, maksimum kişisel çıkar elde etmek için hareket eden 'geçici kişiler' olarak nitelendirdi.
Lukaşenko konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:
Batı’daki sorun budur. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve diğerleri geçici kişiler, geçiciler. Geliyorlar, oturuyorlar ve gidiyorlar. Politikalarının temeli bu. Fransa, Almanya ve diğer ülkelerin halkını düşünmüyorlar. Sorunları da bu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da da geçici bir figür olduğunun altını çizen Lukaşenko, “O kim ki? O da geçici, dört yılı var. Dört yılda ne yapacak? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmayacak. Bu yüzden bir devlet başkanının zamana ihtiyacı vardır" dedi.