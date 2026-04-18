Yağmurdan sığındıkları ağaca yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, bir çocuk ağır yaralalı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi. Bir çocuk ise ağır yaralı. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T14:02+0300
Diyarbakır Ergani'de yağmurdan kaçmak için evlerinin bahçesindeki ağacın altına sığınan 3 çocuk, ağaca yıldırım isabet edince ağır yaralandı. 2 çocuk hayatını kaybederken biri ağır yaralandı. Yağmurdan kaçmak istedilerKırsal Çiçeközü Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan ağacın altına K.Y. (14), S.Y. (15) ve M.Y. (16) yağmurdan korunmak amacıyla sığındı.Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu kuzen oldukları öğrenilen 3 çocuk da ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Y. ve S.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
