https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/yagmurdan-sigindiklari-agaca-yildirim-dustu-2-cocuk-oldu-bir-cocuk-agir-yaralali-1105115138.html

Yağmurdan sığındıkları ağaca yıldırım düştü: 2 çocuk öldü, bir çocuk ağır yaralalı

Diyarbakır'da yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi. Bir çocuk ise ağır yaralı. 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T14:02+0300

türki̇ye

diyarbakır

yıldırım

hayatını kaybedenler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg

Diyarbakır Ergani'de yağmurdan kaçmak için evlerinin bahçesindeki ağacın altına sığınan 3 çocuk, ağaca yıldırım isabet edince ağır yaralandı. 2 çocuk hayatını kaybederken biri ağır yaralandı. Yağmurdan kaçmak istedilerKırsal Çiçeközü Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan ağacın altına K.Y. (14), S.Y. (15) ve M.Y. (16) yağmurdan korunmak amacıyla sığındı.Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu kuzen oldukları öğrenilen 3 çocuk da ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Y. ve S.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

