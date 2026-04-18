Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki milli satranç oyuncusu yaşamını yitirdi: Ölüm nedeni araştırılacak

Türk Milli satranç oyuncusu Feyza Keskin hayatını kaybetti. Acı haberi Türkiye Satranç Federasyonu duyururken genç oyuncusunun ölüm nedeni otopsi sonrası belli... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T12:37+0300

Türkiye milli satranç oyuncusu Feyza Keskin 16 yaşında yaşamını yitirdi. Genç oyuncu dün akşam saatlerinden itibaren kayıp olarak aranıyordu. Boş bir binanın önünde bulunan Keskin'in ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. Acı haberi Federasyon duyurduTürkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Milli sporcumuz Feyza Keskin'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Kıymetli sporcumuza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacakFeyza Keskin'in cenazesinin, öğle namazına müteakip Burdur'daki Kozluca köyüne defnedileceği bilgisi verildi. Federasyondan alınan bilgiye göre 2010 doğumlu Feyza'nın kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak.Kayıp olarak aranıyorduIsparta'da, dün sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulunmuştu. Genç kızın hayatını kaybettiği belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

