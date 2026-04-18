Trump’tan Küba mesajı: '70 yıldır beklenen gün çok yakında gelecek'
ABD Başkanı Donald Trump, 'Küba için Yeni Bir Şafak' ifadesini kullanarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T10:27+0300
dünya
nato
abd
küba
donald trump
ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya ilişkin yaptığı açıklamada “çok yakında 70 yıldır beklenen günün geleceğini” söyledi. Trump, bu süreci “Küba için Yeni Bir Şafak” olarak tanımladı.Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen Turning Point USA etkinliğinde konuşan Trump, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Trump, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu 3 Ocak’ta askeri müdahaleyle alıkoyduğunu hatırlatarak, ABD’nin küresel gücüne vurgu yaptı.Trump, Küba’ya ilişkin açıklamasında ise “Çok yakında, bu büyük güç sayesinde 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna ‘Küba için Yeni Bir Şafak’ deniyor.” ifadelerini kullandı.Öte yandan İran başlığına da değinen Trump, ablukanın sona ermesi için Tahran ile anlaşma sağlanması gerektiğini yineledi. İran ile yürütülen görüşmelerde birçok konunun müzakere edildiğini ve bazı başlıklarda mutabakat sağlandığını belirten Trump, zenginleştirilmiş uranyumun ABD’ye getirileceğini savundu.Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen süreçte NATO’ya da eleştiriler yönelten Trump, ittifakın kendisine yardım teklif ettiğini ancak bunu artık kabul etmediğini söyledi. Trump, “İhtiyacımız olduğunda hiçbir işe yaramadılar” ifadelerini kullandı.İsrail ile Lübnan arasındaki geçici ateşkesi “benzeri görülmemiş” olarak nitelendiren Trump, Lübnan halkına destek mesajı verdi. Trump, söz konusu ateşkesin İran ile yürütülen görüşmelerle bağlantılı olmadığını da kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/trump-iranla-anlasamazsak-yeniden-bombalamak-zorunda-kalacagiz-1105110445.html
