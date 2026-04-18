Trump: İran'la anlaşamazsak yeniden bombalamak zorunda kalacağız
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sağlanamaması halinde askeri seçeneğin yeniden devreye girebileceğini söyledi. Trump, Hürmüz’de ablukanın sürdüğünü... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/trump-gorusmeler-devam-ediyor-ve-hafta-sonu-da-devam-edecek-bircok-olumlu-gelisme-yasaniyor-1105109880.html
Trump: İran'la anlaşamazsak yeniden bombalamak zorunda kalacağız

09:15 18.04.2026
© REUTERS Alex Brandon
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sağlanamaması halinde askeri seçeneğin yeniden devreye girebileceğini söyledi. Trump, Hürmüz’de ablukanın sürdüğünü de belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmaya varılamaması durumunda İran’a yönelik yeniden bombardıman ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
Arizona eyaletine yaptığı ziyaretin ardından Washington’a dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran ile olası anlaşmanın Lübnan’daki ateşkesle doğrudan bağlantılı olmadığını söyledi. Trump, “Gerçekte birbirine bağlı değiller ancak psikolojik olarak bağlantılı olduklarını söyleyebiliriz. Lübnan’a yardımcı olacağız” dedi.

İran'daki uranyumu ABD'ye getireceğiz

İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması konusuna da değinen Trump, bu sürecin ABD kontrolünde yürütülmesini istediklerini belirtti. “İran’a gideceğiz, onlarla birlikte çalışıp bunun yüzde yüzünü ABD’ye getireceğiz” diyen Trump, anlaşma sağlanamaması halinde farklı yöntemlerin devreye alınacağını vurguladı.
Trump, “Eğer anlaşamazsak bunu çok farklı şekilde yapacağız, çok da dostane olmayan bir şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.
Anlaşma sağlanamaması halinde ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın sürdüğünü belirtti. Trump, “Belki bunu uzatmam ancak ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız” dedi.
Trump: Görüşmeler devam ediyor ve hafta sonu da devam edecek, birçok olumlu gelişme yaşanıyor
