Trump: Görüşmeler devam ediyor ve hafta sonu da devam edecek, birçok olumlu gelişme yaşanıyor

Trump: Görüşmeler devam ediyor ve hafta sonu da devam edecek, birçok olumlu gelişme yaşanıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını ancak anlaşmanın kesin olmadığını iddia etti. Ayrıca Trump... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T02:43+0300

2026-04-18T02:43+0300

2026-04-18T02:43+0300

dünya

donald trump

i̇ran

abd

müzakere

uranyum

uranyum zenginleştirme

zenginleştirilmiş uranyum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105072602_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_92698a9ebb185b4bd823999f3f169970.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran nükleer anlaşmasının, çoğu konu müzakere edilmiş olmasına rağmen, gerçekleşmeyebileceğini söyledi:Trump, İran ile müzakerelerin iyi geçeceğini beklediğini ve bir anlaşmaya varmak için çözülmesi gereken çok az farklılık kaldığına dair güvenini dile getirdi:Daha önce Trump, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Bizim adamlarımız İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacaklar, sonra da onu ABD'ye götüreceğiz." ifadeleriyle İran'ın 'her konuda mutabakata vardığını' iddia etmişti.İran, Trump’ın zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılacağı yönündeki iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

i̇ran

abd

2026

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, abd, müzakere, uranyum, uranyum zenginleştirme, zenginleştirilmiş uranyum