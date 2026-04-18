Trump: Görüşmeler devam ediyor ve hafta sonu da devam edecek, birçok olumlu gelişme yaşanıyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını ancak anlaşmanın kesin olmadığını iddia etti. Ayrıca Trump... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
02:43 18.04.2026
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını ancak anlaşmanın kesin olmadığını iddia etti. Ayrıca Trump, taraflar arasında büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını ve görüşmelerin olumlu seyrini sürdürdüğünü öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran nükleer anlaşmasının, çoğu konu müzakere edilmiş olmasına rağmen, gerçekleşmeyebileceğini söyledi:
Bu süreçte iyi gidiyoruz, ama kim bilir? Kimse ne olacağını bilemez, ama özellikle İran'la ilgili ne olacağını kim bilebilir? Bu süreç çok hızlı ilerlemeli ve maddelerin çoğu zaten müzakere edilip üzerinde anlaşmaya varıldı
Trump, İran ile müzakerelerin iyi geçeceğini beklediğini ve bir anlaşmaya varmak için çözülmesi gereken çok az farklılık kaldığına dair güvenini dile getirdi:
Görüşmeler devam ediyor ve hafta sonu da devam edecek, birçok olumlu gelişme yaşanıyor
Daha önce Trump, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Bizim adamlarımız İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacaklar, sonra da onu ABD'ye götüreceğiz." ifadeleriyle İran'ın 'her konuda mutabakata vardığını' iddia etmişti.
İran, Trump’ın zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılacağı yönündeki iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.
