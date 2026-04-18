https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/iran-zenginlestirilmis-uranyumu-hicbir-sekilde-farkli-bir-yere-tasinmayacaktir-1105109619.html

İran: Zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir şekilde farklı bir yere taşınmayacaktır

İran: Zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir şekilde farklı bir yere taşınmayacaktır

Sputnik Türkiye

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılacağı yönündeki iddialarını kesin bir dille yalanladı. 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T01:06+0300

2026-04-18T01:06+0300

2026-04-18T01:06+0300

dünya

donald trump

i̇ran

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104796132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf5fce28005b735cab88897a15bc22aa.jpg

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın 'her konuda mutabakata vardığını' ve ülkedeki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması için kendileri ile işbirliği yapacağı yönündeki iddialarını reddetti.Zenginleştirilmiş uranyumun tıpkı İran toprağı gibi kendileri için kutsal olduğunu belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı: Bekayi ayrıca, müzakere konularına ilişkin değerlendirmesinde, uranyumun taşınmasına yönelik konunun gündeme gelmediğini ve ülkesi tarafından bu meselenin bir seçenek olarak sunulmadığını vurguladı.Trump, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Bizim adamlarımız İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacaklar, sonra da onu ABD'ye götüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, abd