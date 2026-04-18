İran: Zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir şekilde farklı bir yere taşınmayacaktır
İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılacağı yönündeki iddialarını kesin bir dille yalanladı. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
01:06 18.04.2026
© REUTERS Majid-Asgaripourİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2026
© REUTERS Majid-Asgaripour
İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılacağı yönündeki iddialarını kesin bir dille yalanladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın 'her konuda mutabakata vardığını' ve ülkedeki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması için kendileri ile işbirliği yapacağı yönündeki iddialarını reddetti.
Zenginleştirilmiş uranyumun tıpkı İran toprağı gibi kendileri için kutsal olduğunu belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı:
“İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir şekilde farklı bir yere taşınmayacaktır.”
Bekayi ayrıca, müzakere konularına ilişkin değerlendirmesinde, uranyumun taşınmasına yönelik konunun gündeme gelmediğini ve ülkesi tarafından bu meselenin bir seçenek olarak sunulmadığını vurguladı.
Trump, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Bizim adamlarımız İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacaklar, sonra da onu ABD'ye götüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
DÜNYA
Trump: ABD İran'a yavaş bir tempoda girerek uranyumu alacak
Dün, 16:17
