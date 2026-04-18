İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Kredi notunu teyit etti
S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu BB-/B olarak teyit ederken görünümü 'durağan' bıraktı 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T04:21+0300
2026-04-18T04:21+0300
standard&poor's (s&p)
kredi notu
Standard &amp; Poor’s (S&amp;P), Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesinde, ülkenin hem döviz hem de yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarını 'BB-/B' seviyesinde değiştirmedi. Not görünümü ise 'durağan' olarak korundu.Kuruluş, bu görünümün; Türkiye’nin enerji fiyatlarındaki dalgalanmayı, yetkililerin uyguladığı sıkı para politikası ve ücret politikaları sayesinde yönetebileceği ve döviz rezervlerinde ek kayıpların önüne geçilebileceği beklentisini yansıttığını belirtti.Açıklamada ayrıca, Ortadoğu’daki çatışmaların tetiklediği enerji fiyat artışlarına dikkat çekilerek, bu gerilimin zamanla azalacağı, enerji fiyatlarının düşeceği ve iç politikaların temkinli kalacağı varsayımıyla ekonomik etkilerin sınırlı olacağı ifade edildi.Bununla birlikte, küresel enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının önemli bir risk unsuru olduğu vurgulandı. S&amp;P, Türkiye’nin döviz rezervlerini güçlendirmesi, Türk lirasına güvenin yeniden tesis edilmesi ve enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi halinde kredi notunda artış ihtimalinin gündeme gelebileceğini bildirdi.
standard&poor's (s&p), kredi notu
standard&poor's (s&p), kredi notu

S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Kredi notunu teyit etti

04:21 18.04.2026
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu BB-/B olarak teyit ederken görünümü 'durağan' bıraktı
Standard & Poor’s (S&P), Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesinde, ülkenin hem döviz hem de yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarını 'BB-/B' seviyesinde değiştirmedi. Not görünümü ise 'durağan' olarak korundu.
Kuruluş, bu görünümün; Türkiye’nin enerji fiyatlarındaki dalgalanmayı, yetkililerin uyguladığı sıkı para politikası ve ücret politikaları sayesinde yönetebileceği ve döviz rezervlerinde ek kayıpların önüne geçilebileceği beklentisini yansıttığını belirtti.
Açıklamada ayrıca, Ortadoğu’daki çatışmaların tetiklediği enerji fiyat artışlarına dikkat çekilerek, bu gerilimin zamanla azalacağı, enerji fiyatlarının düşeceği ve iç politikaların temkinli kalacağı varsayımıyla ekonomik etkilerin sınırlı olacağı ifade edildi.
Bununla birlikte, küresel enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının önemli bir risk unsuru olduğu vurgulandı. S&P, Türkiye’nin döviz rezervlerini güçlendirmesi, Türk lirasına güvenin yeniden tesis edilmesi ve enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi halinde kredi notunda artış ihtimalinin gündeme gelebileceğini bildirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2026
TÜRKİYE
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
03:02
