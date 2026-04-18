https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/spden-turkiye-degerlendirmesi-kredi-notunu-teyit-etti-1105110147.html
S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Kredi notunu teyit etti
Sputnik Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu BB-/B olarak teyit ederken görünümü 'durağan' bıraktı 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T04:21+0300
türki̇ye
standard&poor's (s&p)
kredi notu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103087/60/1030876083_0:26:3706:2111_1920x0_80_0_0_eadd8b3ea53922a1b2ae0219eca91f78.jpg
Standard & Poor’s (S&P), Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesinde, ülkenin hem döviz hem de yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarını 'BB-/B' seviyesinde değiştirmedi. Not görünümü ise 'durağan' olarak korundu.Kuruluş, bu görünümün; Türkiye’nin enerji fiyatlarındaki dalgalanmayı, yetkililerin uyguladığı sıkı para politikası ve ücret politikaları sayesinde yönetebileceği ve döviz rezervlerinde ek kayıpların önüne geçilebileceği beklentisini yansıttığını belirtti.Açıklamada ayrıca, Ortadoğu’daki çatışmaların tetiklediği enerji fiyat artışlarına dikkat çekilerek, bu gerilimin zamanla azalacağı, enerji fiyatlarının düşeceği ve iç politikaların temkinli kalacağı varsayımıyla ekonomik etkilerin sınırlı olacağı ifade edildi.Bununla birlikte, küresel enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının önemli bir risk unsuru olduğu vurgulandı. S&P, Türkiye’nin döviz rezervlerini güçlendirmesi, Türk lirasına güvenin yeniden tesis edilmesi ve enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi halinde kredi notunda artış ihtimalinin gündeme gelebileceğini bildirdi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103087/60/1030876083_429:0:3277:2136_1920x0_80_0_0_a438278953d8424b4e720ebbe6ae76e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
