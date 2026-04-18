Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ataşehir Belediyesi’nde ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte 18... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/10/1071146301_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0985e60baa7ecc35aff753b1ce3f19ab.jpg
1920
1920
true
03:02 18.04.2026
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2026
© AA
Abone ol
Ataşehir Belediyesi’nde ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte 18 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında soruşturma Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerin bulunduğu 18 kişi gözaltı alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında, delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul’da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan incelemelerde, özellikle yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı tespit edildiği ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu, suçun organizasyon yapısı ve işleyişi detaylı şekilde ortaya konduğu bildiriliyor.
Elde edilen bulgulara göre, belediye sınırları içinde faaliyet gösteren firmalardan ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolar seviyesinde rüşvet alındığı, işlemlerin bu ödemelere bağlı olarak yürütüldüğü belirlenirken, bazı belediye görevlileri ile firma sahiplerinin organize şekilde hareket ettiği, rüşvet miktarlarının ise projelerin büyüklüğüne göre belirlendiği tespit edildi.
Yetkililer, firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала