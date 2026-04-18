Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte 18... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T03:02+0300
Ataşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında soruşturma Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerin bulunduğu 18 kişi gözaltı alındı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında, delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul’da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde, özellikle yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı tespit edildiği ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu, suçun organizasyon yapısı ve işleyişi detaylı şekilde ortaya konduğu bildiriliyor.Elde edilen bulgulara göre, belediye sınırları içinde faaliyet gösteren firmalardan ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolar seviyesinde rüşvet alındığı, işlemlerin bu ödemelere bağlı olarak yürütüldüğü belirlenirken, bazı belediye görevlileri ile firma sahiplerinin organize şekilde hareket ettiği, rüşvet miktarlarının ise projelerin büyüklüğüne göre belirlendiği tespit edildi.Yetkililer, firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirildi.
