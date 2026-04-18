BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: Rus gazı alımlarına yeniden başlanması gerekiyor
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: Rus gazı alımlarına yeniden başlanması gerekiyor
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini Rusya ile savaş halinde olmadıklarını belirterek Rus gazı alımına geri dönülmesi çağrısında bulundu.
2026-04-18T20:04+0300
2026-04-18T20:04+0300
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Matteo Salvini, 'enerji kapanmasını' önlemek için Rus gazı alımlarına yeniden başlanması gerektiğini yineledi. Salvini açıklamasında, "ABD kısa süre önce Rus petrolü ticaretini ve alımını engelleyen yaptırımları 16 Mayıs’a kadar askıya aldı. Bunu küçük bir eski Sovyet cumhuriyeti değil, dünyanın en büyük demokrasisi yaptı. Washington’da bu tür kararlar alınıyorsa, Brüksel’de de alınmalıdır" dedi.Salvini açıklamasında şu cümlenin altını çizdi:
matteo salvini, rusya, brüksel, i̇talya
matteo salvini, rusya, brüksel, i̇talya

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: Rus gazı alımlarına yeniden başlanması gerekiyor

20:04 18.04.2026
© REUTERS Claudia Grecoİtalya Başbakan Yardımcısı ve Matteo Salvini
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Matteo Salvini - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2026
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini Rusya ile savaş halinde olmadıklarını belirterek Rus gazı alımına geri dönülmesi çağrısında bulundu.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Matteo Salvini, 'enerji kapanmasını' önlemek için Rus gazı alımlarına yeniden başlanması gerektiğini yineledi.
Salvini açıklamasında, "ABD kısa süre önce Rus petrolü ticaretini ve alımını engelleyen yaptırımları 16 Mayıs’a kadar askıya aldı. Bunu küçük bir eski Sovyet cumhuriyeti değil, dünyanın en büyük demokrasisi yaptı. Washington’da bu tür kararlar alınıyorsa, Brüksel’de de alınmalıdır" dedi.
Salvini açıklamasında şu cümlenin altını çizdi:

Dünyanın her yerinden, Rusya dahil gaz alımına geri dönelim. Çünkü biz Rusya ile savaş halinde değiliz.

