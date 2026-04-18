Rusya Dışişleri: ABD, Rusya’yı tehdit olarak görmekten vazgeçmeli

Rusya Dışişleri: ABD, Rusya’yı tehdit olarak görmekten vazgeçmeli

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi Direktörü Aleksey Drobinin, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerde normalleşmeden henüz uzak olunduğunu... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T21:46+0300

2026-04-18T21:46+0300

2026-04-18T21:47+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi Direktörü Aleksey Drobinin, ABD ile ilişkilerin normalleşmesinden henüz uzak olunduğunu belirterek, ilerleme sağlanması için ilk adımın Washington'un Moskova'yı "askeri rakip ve varoluşsal bir tehdit" olarak görmekten vazgeçmesi olduğunu vurguladı. Drobinin ayrıca, Trump yönetiminin dikkatini Ortadoğu'ya çevirmesiyle Ukrayna konusunun Washington için geçici olarak ikinci plana düştüğünü ifade etti.Sırp ‘Politika’ gazetesine verdiği röportajda Drobinin, mevcut durumu "normalleşme" olarak adlandırmayacağını belirterek, şunları söyledi:Rus diplomat, ABD'nin ulusal güvenlik stratejisinde Rusya'nın "daimi bir tehdit" olarak tanımlandığını hatırlatarak, Washington'un Rusya karşıtı yaptırımları kaldırmak için acele etmediğini ve nükleer çağda ciddi bir istikrarsızlaştırıcı faktör olan "mutlak güvenlik" arayışında olduğunu belirtti.‘Anchorage’da varılan anlaşmalara bağlıyız’Drobinin, Amerikan tarafının, Ağustos 2025'te Anchorage'da düzenlenen zirvede varılan anlaşmalara bağlı kaldıklarına dair güvence verdiğini söyledi.

rusya

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, aleksey drobinin, rusya, abd, ukrayna, donald trump, joe biden, tehdit, güvenlik, normalleşme