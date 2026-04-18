Rusya Dışişleri: ABD, Rusya’yı tehdit olarak görmekten vazgeçmeli
Rusya Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi Direktörü Aleksey Drobinin, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerde normalleşmeden henüz uzak olunduğunu... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T21:47+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/lavrov-abdnin-irandaki-operasyonunun-amaclarindan-biri-petrolun-kontrolunu-ele-gecirmekti-1105113331.html
21:46 18.04.2026 (güncellendi: 21:47 18.04.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi Direktörü Aleksey Drobinin, ABD ile ilişkilerin normalleşmesinden henüz uzak olunduğunu belirterek, ilerleme sağlanması için ilk adımın Washington'un Moskova'yı "askeri rakip ve varoluşsal bir tehdit" olarak görmekten vazgeçmesi olduğunu vurguladı. Drobinin ayrıca, Trump yönetiminin dikkatini Ortadoğu'ya çevirmesiyle Ukrayna konusunun Washington için geçici olarak ikinci plana düştüğünü ifade etti.
ABD'nin Rusya'yı askeri bir rakip ve varoluşsal bir tehdit olarak görmekten vazgeçmesi doğru yönde atılmış bir adım olabilir.
Sırp ‘Politika’ gazetesine verdiği röportajda Drobinin, mevcut durumu "normalleşme" olarak adlandırmayacağını belirterek, şunları söyledi:
Buna daha çok var. İkili diyaloğun kısmen yeniden başlamasından bahsetmek daha doğru olur ki bu durum, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin son dönemine kıyasla bir miktar ilerleme olarak adlandırılabilir.
Rus diplomat, ABD'nin ulusal güvenlik stratejisinde Rusya'nın "daimi bir tehdit" olarak tanımlandığını hatırlatarak, Washington'un Rusya karşıtı yaptırımları kaldırmak için acele etmediğini ve nükleer çağda ciddi bir istikrarsızlaştırıcı faktör olan "mutlak güvenlik" arayışında olduğunu belirtti.
‘Anchorage’da varılan anlaşmalara bağlıyız’
Drobinin, Amerikan tarafının, Ağustos 2025'te Anchorage'da düzenlenen zirvede varılan anlaşmalara bağlı kaldıklarına dair güvence verdiğini söyledi.
Alaska'da, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Rusya-ABD arasında mutabakatlar sağlanmıştı. Bizim tarafımızın bu mutabakatlara bağlı kaldığını söyleyebilirim. Devam eden çalışma temaslarında Amerikalılar da anlaşmaların kendi paylarına düşen kısmına sadık kaldıklarına dair güvence veriyorlar.
Amerikan lideri Donald Trump yönetiminin hem Ukrayna hem de Ortadoğu çözümü için aynı müzakereci ekibini kullanması nedeniyle Ukrayna çatışması Washington için geçici olarak ikinci plana düşmüş durumda.