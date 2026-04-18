Lavrov: ABD'nin İran'daki operasyonunun amaçlarından biri petrolün kontrolünü ele geçirmekti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin İran'daki operasyonunun amaçlarından birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının kontrolünü ele geçirmek olduğunu... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu, ABD'nin İran'daki operasyonunun amaçlarından birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının kontrolünü ele geçirmek olduğunu belirtti.Lavrov, "Bence gerçekten medeniyeti yok etme gibi bir planları yoktu. Bana kalırsa bu konuşmanın bir detayı, fakat planlar Basra Körfezi'nden, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrolü kontrol altına almaktı" diye konuştu.'NATO pek iyi durumda değil, ancak Rusya İttifakın iç işlerine karışmıyor'Lavrov, NATO'nun şu anda pek iyi durumda olmadığını ancak Rusya'nın ittifakın iç işlerine karışmadığını ifade etti.'Nazi felsefesi Almanya ve Finlandiya'da açıkça yeniden canlanıyor'Rus diplomat, Nazi felsefesinin Almanya ve Finlandiya'da açık bir şekilde yeniden canlandığını, İngiltere'nin ise her zaman bu tür fikirlere yakın olduğunu söyledi.

