Rus Dışişleri: NATO, Baltık-İskandinavya’yı Rusya ile en muhtemel çatışma bölgesi olarak değerlendiriyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO'nun Baltık-İskandinavya'yı Rusya ile en muhtemel çatışma bölgesi olarak değerlendirdiğini belirtti. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO'nun Baltık-İskandinavya'yı Rusya ile en muhtemel çatışma bölgesi olarak değerlendirdiğini söyledi.Gruşko, Sputnik'e demecinde, “Kuzey Atlantik Bloğu şu anda muharebe potansiyelini artırmanın, ayrıca kilit coğrafi bölgelerde ve tüm operasyonel ortamlarda varlığını genişletmenin yolları üzerinde aktif çalışma yürütüyor. NATO'nun Rusya ile en muhtemel çatışma bölgesi olarak gördüğü Baltık-İskandinavya, bu bağlamda özellikle yoğun bir şekilde geliştiriliyor” diye konuştu.‘Rusya, Avrupalılara kapıları kapatmayı planlamıyor’Rus diplomat, Rusya vatandaşlarına yönelik Schengen vize kurallarının sıkılaştırılması karşısında Moskova'nın Avrupalılara aynı şekilde kısıtlama getirmeyi ya da kapıları kapatmayı planlamadığını, ilişkilerin, turizm, ticaret ve insani yardım bağlarının sürdürülmesi gerektiğine inandığını ifade etti.'Rusya, AB'deki diplomatik varlığının azaltılmasına karşılık verecek'"Brüksel'in Rusya'nın AB'deki diplomatik varlığını azaltmaya yönelik resmi politikasını, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nin doğrudan ihlali anlamına gelen ayrımcı bir önlem olarak değerlendiriyoruz" diyen Gruşko, sözlerini şöyle sürdürdü:
