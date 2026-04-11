https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/rus-disisleri-bakani-lavrov-gunumuz-dunyasindaki-vaziyet-ile-hic-kimse-tek-basina-basa-cikamaz-1104945222.html

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Günümüz dünyasındaki vaziyet ile hiç kimse tek başına başa çıkamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, mevcut küresel ortamda hiçbir ülkenin tek başına hareket ederek sorunların üstesinden gelemeyeceğinin altını çizdi. 11.04.2026, Sputnik Türkiye

poli̇ti̇ka

rusya bilimler akademisi dünya ekonomisi ve uluslararası i̇lişkiler enstitüsü (imemo)

dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103368318_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_12eacd1bb3aedd89aca2c1dd95a22ee2.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Kamu Televizyonu için verdiği röportajda, "Hiçbir ülke günümüz dünya durumuyla tek başına başa çıkamaz" dedi.Programda "Çılgına dönmüş gibi görünen günümüz dünyasında bilim, pratik diplomasi konusunda size yardımcı olabilir mi? Bilim, günümüzün bu çılgınlığını idare edebilecek durumda mı?" sorusuna yanıt veren Lavrov şu cümleleri kaydetti:Bakan Lavrov, kuruluş yıl dönümünü kutlayan Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün bilim insanlarının çalışmalarının pratik diplomasi açısından yararını vurgulayarak, "Bakanlığımız, dış politika ve dış ekonomi konularıyla ilgilenen tüm Rus araştırma enstitüleriyle geleneksel olarak yakın ilişkilere sahiptir. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, önde gelen enstitülerin yöneticileri ve tabii ki IMEMO yöneticilerinin de yer aldığı bir Bilimsel Konsey faaliyet göstermektedir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/putinden-uzay-sektoru-mesaji-sorunlara-ragmen-rus-kozmonotigi-kendine-guveniyor-1104945087.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

