Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Günümüz dünyasındaki vaziyet ile hiç kimse tek başına başa çıkamaz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, mevcut küresel ortamda hiçbir ülkenin tek başına hareket ederek sorunların üstesinden gelemeyeceğinin altını çizdi. 11.04.2026, Sputnik Türkiye
rusya bilimler akademisi dünya ekonomisi ve uluslararası i̇lişkiler enstitüsü (imemo)
dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Kamu Televizyonu için verdiği röportajda, "Hiçbir ülke günümüz dünya durumuyla tek başına başa çıkamaz" dedi.
rusya bilimler akademisi dünya ekonomisi ve uluslararası i̇lişkiler enstitüsü (imemo), dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Kamu Televizyonu için verdiği röportajda, "Hiçbir ülke günümüz dünya durumuyla tek başına başa çıkamaz" dedi.
Programda "Çılgına dönmüş gibi görünen günümüz dünyasında bilim, pratik diplomasi konusunda size yardımcı olabilir mi? Bilim, günümüzün bu çılgınlığını idare edebilecek durumda mı?" sorusuna yanıt veren Lavrov şu cümleleri kaydetti:
Sanırım bugün karşı karşıya olduğumuz durumu tam olarak kavrayabilen kimse yok. Bu konuda kimse tek başına başa çıkamaz. Hiçbir ülke, hele ki bir devletin herhangi bir parçası (bu durumda bilim) bunu başaramaz. Ancak bilimin işimize gerçekten yardımcı olduğunu teyit edebilirim.
Bakan Lavrov, kuruluş yıl dönümünü kutlayan Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün bilim insanlarının çalışmalarının pratik diplomasi açısından yararını vurgulayarak, "Bakanlığımız, dış politika ve dış ekonomi konularıyla ilgilenen tüm Rus araştırma enstitüleriyle geleneksel olarak yakın ilişkilere sahiptir. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, önde gelen enstitülerin yöneticileri ve tabii ki IMEMO yöneticilerinin de yer aldığı bir Bilimsel Konsey faaliyet göstermektedir” dedi.