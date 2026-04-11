Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Günümüz dünyasındaki vaziyet ile hiç kimse tek başına başa çıkamaz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, mevcut küresel ortamda hiçbir ülkenin tek başına hareket ederek sorunların üstesinden gelemeyeceğinin altını çizdi. 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T21:04+0300
poli̇ti̇ka
rusya bilimler akademisi dünya ekonomisi ve uluslararası i̇lişkiler enstitüsü (imemo)
dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
21:04 11.04.2026
© Sputnik / Alexey Maishev / Multimedya arşivine gidinRussian Foreign Minister Sergey Lavrov at the 15th Middle East Conference on the sidelines of the Valdai International Discussion Club
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at the 15th Middle East Conference on the sidelines of the Valdai International Discussion Club - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, mevcut küresel ortamda hiçbir ülkenin tek başına hareket ederek sorunların üstesinden gelemeyeceğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Kamu Televizyonu için verdiği röportajda, "Hiçbir ülke günümüz dünya durumuyla tek başına başa çıkamaz" dedi.
Programda "Çılgına dönmüş gibi görünen günümüz dünyasında bilim, pratik diplomasi konusunda size yardımcı olabilir mi? Bilim, günümüzün bu çılgınlığını idare edebilecek durumda mı?" sorusuna yanıt veren Lavrov şu cümleleri kaydetti:
Sanırım bugün karşı karşıya olduğumuz durumu tam olarak kavrayabilen kimse yok. Bu konuda kimse tek başına başa çıkamaz. Hiçbir ülke, hele ki bir devletin herhangi bir parçası (bu durumda bilim) bunu başaramaz. Ancak bilimin işimize gerçekten yardımcı olduğunu teyit edebilirim.
Bakan Lavrov, kuruluş yıl dönümünü kutlayan Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün bilim insanlarının çalışmalarının pratik diplomasi açısından yararını vurgulayarak, "Bakanlığımız, dış politika ve dış ekonomi konularıyla ilgilenen tüm Rus araştırma enstitüleriyle geleneksel olarak yakın ilişkilere sahiptir. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, önde gelen enstitülerin yöneticileri ve tabii ki IMEMO yöneticilerinin de yer aldığı bir Bilimsel Konsey faaliyet göstermektedir” dedi.
DÜNYA
20:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
