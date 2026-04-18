Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/papa-14-leo-trump-ile-tartismak-hic-ilgimi-cekmiyor-1105121432.html
Papa 14. Leo: Trump ile tartışmak hiç ilgimi çekmiyor
Sputnik Türkiye
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Afrika'ya Katolikleri teşvik etmek için geldiğini, Donald Trump ile tartışmak için gelmediğini belirterek bu meselenin hiç... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
poli̇ti̇ka
donald trump
i̇ran
vatikan
i̇ncil
papa 14. leo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104971246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8f85bea4be06ac6d863aebba0b9799c.jpg
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104971246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4dab4f5c7032f5a9b407764d46e601fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, i̇ran, vatikan, i̇ncil, papa 14. leo
21:48 18.04.2026
© REUTERS ALBERTO PIZZOLIPapa 14. Leo
Papa 14. Leo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2026
© REUTERS ALBERTO PIZZOLI
Abone ol
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Afrika'ya Katolikleri teşvik etmek için geldiğini, Donald Trump ile tartışmak için gelmediğini belirterek bu meselenin hiç ilgisini çekmediğinin altını çizdi.
Papa 14. Leo, Afrika turu kapsamında Kamerun'dan Angola'ya giderken uçakta gazetecilere açıklama yaptı.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Afrika'ya Katolikleri teşvik etmek için geldiğini, Trump ile tartışmak için gelmediğini belirtti.
Konuşmalarının haftalar öncesinden hazırlandığını belirten Papa, "Konuşmalarım sanki Başkan Trump'la yeniden tartışmaya çalışıyormuşum gibi yorumlanıyor. Oysa bu benim hiç ilgimi çekmiyor" dedi.
Papa 14. Leo, konunun kendisi için ilk günden kapandığını ve yazılanların çoğunun yorumdan ibaret olduğunu ifade etti.
Papa Afrika turunun ikinci ayağı olan Kamerun'un Bamenda şehrindeki Saint Joseph Katedrali'nde düzenlenen barış buluşmasında yaptığı konuşmada, "Dünya, bir avuç zorba tarafından harap edilirken, birbirine destek olan sayısız kardeş sayesinde ayakta kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
Papa 14. Leo ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki sürtüşme, Papa'nın İran savaşına karşı yaptığı barış çağrıları üzerine başlamıştı.
Trump, Papa'yı zayıf ve dış politikada kötü olmakla suçlamış, Papa ise "Ben siyasetçi değilim, İncil'den bahsediyorum" yanıtını vermişti.
DÜNYA
Dün, 09:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
