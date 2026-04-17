https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/papa-leo-dunya-bir-avuc-tiranin-elinde-yikima-surukleniyor-1105080014.html

Papa Leo: 'Dünya bir avuç tiranın elinde yıkıma sürükleniyor'

Sputnik Türkiye

Papa 14. Leo, 'savaşlara dini gerekçe gösteren liderleri' sert sözlerle eleştirdi. 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T09:14+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104971638_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b6518ded60136964f9dbd8804e7a39f1.jpg

Papa 14. Leo, dünyanın “bir avuç tiranın” savaş politikaları nedeniyle yıkıma sürüklendiğini söyledi. Papa’nın açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social’da kendisini İsa ile birlikte gösteren bir görsel paylaşmasının ardından geldi. Trump, tartışma yaratan ve kısa sürede silinen yapay zeka görselinin kendisini Hz. İsa olarak değil Kızılhaç doktoru şeklinde tasvir ettiğini savunmuştu.Kamerun’un Bamenda kentindeki Saint Joseph Katedrali’nde konuşan Papa, “Tanrı’nın adını askeri, ekonomik ve siyasi çıkarlar için kullananlara yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. Milyarlarca doların savaş ve yıkım için harcandığını vurgulayan Papa, buna karşın eğitim ve sağlık gibi alanlara yeterli kaynak ayrılmadığını dile getirdi.Papa Leo ayrıca, “Dünya bir avuç zorba tarafından yıkıma uğratılıyor, ancak dayanışma içindeki milyonlarca insan sayesinde ayakta kalıyor” dedi.ABD’de Papa’ya destek, Beyaz Saray’a eleştiriPapa’nın açıklamalarının ardından ABD Katolik Piskoposlar Konferansı bir destek mesajı yayımladı. Açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Papa’nın sözlerini yanlış yorumladığı belirtildi.Vance, daha önce yaptığı açıklamada Papa’yı savaş konularında konuşmakla eleştirmiş ve “ahlaki konulara odaklanması” gerektiğini savunmuştu. Ancak piskoposlar, Katolik geleneğinde “haklı savaş” doktrininin yalnızca savunma durumlarında geçerli olduğuna dikkat çekti.Papa: Siyasetçi değilimPapa Leo, Afrika turu kapsamında yaptığı açıklamalarda Donald Trump ile doğrudan bir tartışmaya girmek istemediğini de vurguladı. “Ben bir siyasetçi değilim” diyen Papa, amacının barış, diyalog ve çok taraflı çözüm arayışını desteklemek olduğunu ifade etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

