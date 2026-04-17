Papa Leo: 'Dünya bir avuç tiranın elinde yıkıma sürükleniyor'
Papa 14. Leo, 'savaşlara dini gerekçe gösteren liderleri' sert sözlerle eleştirdi. Açıklamalar, Donald Trump'ın kısa sürede tartışma yaratan yapay zeka... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T09:14+0300
Papa 14. Leo, dünyanın “bir avuç tiranın” savaş politikaları nedeniyle yıkıma sürüklendiğini söyledi. Papa’nın açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social’da kendisini İsa ile birlikte gösteren bir görsel paylaşmasının ardından geldi. Trump, tartışma yaratan ve kısa sürede silinen yapay zeka görselinin kendisini Hz. İsa olarak değil Kızılhaç doktoru şeklinde tasvir ettiğini savunmuştu.Kamerun’un Bamenda kentindeki Saint Joseph Katedrali’nde konuşan Papa, “Tanrı’nın adını askeri, ekonomik ve siyasi çıkarlar için kullananlara yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. Milyarlarca doların savaş ve yıkım için harcandığını vurgulayan Papa, buna karşın eğitim ve sağlık gibi alanlara yeterli kaynak ayrılmadığını dile getirdi.Papa Leo ayrıca, “Dünya bir avuç zorba tarafından yıkıma uğratılıyor, ancak dayanışma içindeki milyonlarca insan sayesinde ayakta kalıyor” dedi.ABD’de Papa’ya destek, Beyaz Saray’a eleştiriPapa’nın açıklamalarının ardından ABD Katolik Piskoposlar Konferansı bir destek mesajı yayımladı. Açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Papa’nın sözlerini yanlış yorumladığı belirtildi.Vance, daha önce yaptığı açıklamada Papa’yı savaş konularında konuşmakla eleştirmiş ve “ahlaki konulara odaklanması” gerektiğini savunmuştu. Ancak piskoposlar, Katolik geleneğinde “haklı savaş” doktrininin yalnızca savunma durumlarında geçerli olduğuna dikkat çekti.Papa: Siyasetçi değilimPapa Leo, Afrika turu kapsamında yaptığı açıklamalarda Donald Trump ile doğrudan bir tartışmaya girmek istemediğini de vurguladı. “Ben bir siyasetçi değilim” diyen Papa, amacının barış, diyalog ve çok taraflı çözüm arayışını desteklemek olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/trump-o-fotografta-isa-degildim-doktordum-1104989427.html
09:14 17.04.2026
Papa Leo, Trump'ın eleştiri oklarının hedefi oldu
Papa Leo, Trump'ın eleştiri oklarının hedefi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
Papa 14. Leo, 'savaşlara dini gerekçe gösteren liderleri' sert sözlerle eleştirdi. Açıklamalar, Donald Trump'ın kısa sürede tartışma yaratan yapay zeka görselinin ardından geldi.
Donald Trump, kendini İsa peygamber gibi resmeden bir yapay zeka çizimi paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
Trump: O fotoğrafta İsa değildim, doktordum
14 Nisan, 00:09

