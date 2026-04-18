Okul saldırılarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş: Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı

Okul saldırılarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş: Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, okullarda gerçekleştirilen saldırılarla ilgili bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirterek TBMM'de bir araştırma... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T15:46+0300

2026-04-18T15:46+0300

2026-04-18T15:46+0300

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı" dedi. Kurtulmuş, "Maalesef son karşılaştığımız olay, büyük bir alarmdır aslında. Türkiye'de gençlerimizin, evlatlarımızın geleceğiyle ilgili çok vahim bir noktada olduğumuzu, hepimizin yüzüne büyük bir şamar olarak vuran bir gelişmedir." değerlendirmesini yaptı.Bunu araştırmak ve tedbirini almak zorundayızOkul saldırılarında ölen öğretmen ve öğrencilere rahmet dileyen Kurtulmuş şunları dile getirdi: "İçimizi kanatan büyük bir hüzündür, büyük bir acıdır. Bundan da daha önemlisi, bu hüznümüzü, acımızı yaşarken 'Ne oldu da Türk toplumu, Türk gençleri bu noktaya doğru geliyor? Bunu araştırmak ve bunun tedbirlerini almak zorundayız. Başta sosyal medya kullanımları olmak üzere, gençlerimizin kültürel, ahlaki gelişimlerini yanlış yönde etkileyen dış faktörler başta olmak üzere bunları ortaya koymamız lazım. Buna karşı amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı. Onlar da bütün ilgili tarafları dinleyerek, bazıları 'şunu yapalım, bunu yapalım, şu demokratik olur, bu antidemokratik olur.' gibi eleştirilerde bulunabilir ama gençlerimizin ruh sağlığını korumak, psikolojik bütünlüğünü sağlam yapabilmek için, onların toplumsal değerlere bağlı bir şekilde yetişmesini sağlamak için hangi tedbir alınacaksa, hangi önleyici tedbirler alınacak, hangi özendirici tedbirler alınacaksa bunu mutlaka almamız, gerçekleştirmemiz lazım. Yoksa Allah muhafaza bugün bir münferit olay gibi görünen bu mesele yarın bizi çok daha vahim noktalara sürükleyebilir. Bu tedbir, almak da başta TBMM olmak üzere bütün Türkiye'nin boynunun borcudur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/kahramanmarasta-saldirinin-gerceklestigi-okulun-ogrencileriyle-ilgili-karar-verildi-okul-1105095324.html

türki̇ye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, kahramanmaraş, tbmm, okul saldırısı