Okul saldırılarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş: Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı
Okul saldırılarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş: Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, okullarda gerçekleştirilen saldırılarla ilgili bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirterek TBMM'de bir araştırma... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T15:46+0300
2026-04-18T15:46+0300
2026-04-18T15:46+0300
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı" dedi. Kurtulmuş, "Maalesef son karşılaştığımız olay, büyük bir alarmdır aslında. Türkiye'de gençlerimizin, evlatlarımızın geleceğiyle ilgili çok vahim bir noktada olduğumuzu, hepimizin yüzüne büyük bir şamar olarak vuran bir gelişmedir." değerlendirmesini yaptı.Bunu araştırmak ve tedbirini almak zorundayızOkul saldırılarında ölen öğretmen ve öğrencilere rahmet dileyen Kurtulmuş şunları dile getirdi: "İçimizi kanatan büyük bir hüzündür, büyük bir acıdır. Bundan da daha önemlisi, bu hüznümüzü, acımızı yaşarken 'Ne oldu da Türk toplumu, Türk gençleri bu noktaya doğru geliyor? Bunu araştırmak ve bunun tedbirlerini almak zorundayız. Başta sosyal medya kullanımları olmak üzere, gençlerimizin kültürel, ahlaki gelişimlerini yanlış yönde etkileyen dış faktörler başta olmak üzere bunları ortaya koymamız lazım. Buna karşı amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı. Onlar da bütün ilgili tarafları dinleyerek, bazıları 'şunu yapalım, bunu yapalım, şu demokratik olur, bu antidemokratik olur.' gibi eleştirilerde bulunabilir ama gençlerimizin ruh sağlığını korumak, psikolojik bütünlüğünü sağlam yapabilmek için, onların toplumsal değerlere bağlı bir şekilde yetişmesini sağlamak için hangi tedbir alınacaksa, hangi önleyici tedbirler alınacak, hangi özendirici tedbirler alınacaksa bunu mutlaka almamız, gerçekleştirmemiz lazım. Yoksa Allah muhafaza bugün bir münferit olay gibi görünen bu mesele yarın bizi çok daha vahim noktalara sürükleyebilir. Bu tedbir, almak da başta TBMM olmak üzere bütün Türkiye'nin boynunun borcudur."
türki̇ye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
numan kurtulmuş, kahramanmaraş, tbmm, okul saldırısı
numan kurtulmuş, kahramanmaraş, tbmm, okul saldırısı
Okul saldırılarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş: Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, okullarda gerçekleştirilen saldırılarla ilgili bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirterek TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini dile getirdi.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı" dedi. Kurtulmuş, "Maalesef son karşılaştığımız olay, büyük bir alarmdır aslında. Türkiye'de gençlerimizin, evlatlarımızın geleceğiyle ilgili çok vahim bir noktada olduğumuzu, hepimizin yüzüne büyük bir şamar olarak vuran bir gelişmedir." değerlendirmesini yaptı.
Bunu araştırmak ve tedbirini almak zorundayız
Okul saldırılarında ölen öğretmen ve öğrencilere rahmet dileyen Kurtulmuş şunları dile getirdi:
"İçimizi kanatan büyük bir hüzündür, büyük bir acıdır. Bundan da daha önemlisi, bu hüznümüzü, acımızı yaşarken 'Ne oldu da Türk toplumu, Türk gençleri bu noktaya doğru geliyor? Bunu araştırmak ve bunun tedbirlerini almak zorundayız. Başta sosyal medya kullanımları olmak üzere, gençlerimizin kültürel, ahlaki gelişimlerini yanlış yönde etkileyen dış faktörler başta olmak üzere bunları ortaya koymamız lazım. Buna karşı amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı. Onlar da bütün ilgili tarafları dinleyerek, bazıları 'şunu yapalım, bunu yapalım, şu demokratik olur, bu antidemokratik olur.' gibi eleştirilerde bulunabilir ama gençlerimizin ruh sağlığını korumak, psikolojik bütünlüğünü sağlam yapabilmek için, onların toplumsal değerlere bağlı bir şekilde yetişmesini sağlamak için hangi tedbir alınacaksa, hangi önleyici tedbirler alınacak, hangi özendirici tedbirler alınacaksa bunu mutlaka almamız, gerçekleştirmemiz lazım. Yoksa Allah muhafaza bugün bir münferit olay gibi görünen bu mesele yarın bizi çok daha vahim noktalara sürükleyebilir. Bu tedbir, almak da başta TBMM olmak üzere bütün Türkiye'nin boynunun borcudur."