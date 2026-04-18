Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Okul saldırılarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş: Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı
Okul saldırılarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş: Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, okullarda gerçekleştirilen saldırılarla ilgili bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirterek TBMM'de bir araştırma... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T15:46+0300
2026-04-18T15:46+0300
türki̇ye
numan kurtulmuş
kahramanmaraş
tbmm
okul saldırısı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı" dedi. Kurtulmuş, "Maalesef son karşılaştığımız olay, büyük bir alarmdır aslında. Türkiye'de gençlerimizin, evlatlarımızın geleceğiyle ilgili çok vahim bir noktada olduğumuzu, hepimizin yüzüne büyük bir şamar olarak vuran bir gelişmedir." değerlendirmesini yaptı.Bunu araştırmak ve tedbirini almak zorundayızOkul saldırılarında ölen öğretmen ve öğrencilere rahmet dileyen Kurtulmuş şunları dile getirdi: "İçimizi kanatan büyük bir hüzündür, büyük bir acıdır. Bundan da daha önemlisi, bu hüznümüzü, acımızı yaşarken 'Ne oldu da Türk toplumu, Türk gençleri bu noktaya doğru geliyor? Bunu araştırmak ve bunun tedbirlerini almak zorundayız. Başta sosyal medya kullanımları olmak üzere, gençlerimizin kültürel, ahlaki gelişimlerini yanlış yönde etkileyen dış faktörler başta olmak üzere bunları ortaya koymamız lazım. Buna karşı amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı. Onlar da bütün ilgili tarafları dinleyerek, bazıları 'şunu yapalım, bunu yapalım, şu demokratik olur, bu antidemokratik olur.' gibi eleştirilerde bulunabilir ama gençlerimizin ruh sağlığını korumak, psikolojik bütünlüğünü sağlam yapabilmek için, onların toplumsal değerlere bağlı bir şekilde yetişmesini sağlamak için hangi tedbir alınacaksa, hangi önleyici tedbirler alınacak, hangi özendirici tedbirler alınacaksa bunu mutlaka almamız, gerçekleştirmemiz lazım. Yoksa Allah muhafaza bugün bir münferit olay gibi görünen bu mesele yarın bizi çok daha vahim noktalara sürükleyebilir. Bu tedbir, almak da başta TBMM olmak üzere bütün Türkiye'nin boynunun borcudur."
türki̇ye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
numan kurtulmuş, kahramanmaraş, tbmm, okul saldırısı
numan kurtulmuş, kahramanmaraş, tbmm, okul saldırısı

Okul saldırılarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş: Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı

15:46 18.04.2026
© Arif Hüdaverdi YamanNuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2026
© Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, okullarda gerçekleştirilen saldırılarla ilgili bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirterek TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini dile getirdi.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı" dedi. Kurtulmuş, "Maalesef son karşılaştığımız olay, büyük bir alarmdır aslında. Türkiye'de gençlerimizin, evlatlarımızın geleceğiyle ilgili çok vahim bir noktada olduğumuzu, hepimizin yüzüne büyük bir şamar olarak vuran bir gelişmedir." değerlendirmesini yaptı.

Bunu araştırmak ve tedbirini almak zorundayız

Okul saldırılarında ölen öğretmen ve öğrencilere rahmet dileyen Kurtulmuş şunları dile getirdi:
"İçimizi kanatan büyük bir hüzündür, büyük bir acıdır. Bundan da daha önemlisi, bu hüznümüzü, acımızı yaşarken 'Ne oldu da Türk toplumu, Türk gençleri bu noktaya doğru geliyor? Bunu araştırmak ve bunun tedbirlerini almak zorundayız. Başta sosyal medya kullanımları olmak üzere, gençlerimizin kültürel, ahlaki gelişimlerini yanlış yönde etkileyen dış faktörler başta olmak üzere bunları ortaya koymamız lazım. Buna karşı amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı. Onlar da bütün ilgili tarafları dinleyerek, bazıları 'şunu yapalım, bunu yapalım, şu demokratik olur, bu antidemokratik olur.' gibi eleştirilerde bulunabilir ama gençlerimizin ruh sağlığını korumak, psikolojik bütünlüğünü sağlam yapabilmek için, onların toplumsal değerlere bağlı bir şekilde yetişmesini sağlamak için hangi tedbir alınacaksa, hangi önleyici tedbirler alınacak, hangi özendirici tedbirler alınacaksa bunu mutlaka almamız, gerçekleştirmemiz lazım. Yoksa Allah muhafaza bugün bir münferit olay gibi görünen bu mesele yarın bizi çok daha vahim noktalara sürükleyebilir. Bu tedbir, almak da başta TBMM olmak üzere bütün Türkiye'nin boynunun borcudur."
TÜRKİYE
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала