Kahramanmaraş'ta saldırının gerçekleştiği okulun öğrencileriyle ilgili karar verildi: Okul kapatılacak mı?
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri eğitimlerine çevre okullarda devam edecek.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 8'i öğrenci 9 kişinin hayatının kaybettiği okul saldırısı sonrasında, saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nun öğrencilerinin çevre okullara nakledilmesine karar verildi. Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin ise daha sonra kararlaştırılacağı öğrenildi.Çevredeki okullara nakil olacaklarKahramanmaraş Valiliği, önceki gün yaşanan silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim öğretime devam edilip edilmemesine ilişkin süreci değerlendirdi.Saldırı sonrası 20 Nisan Pazartesi gününe kadar izinli sayılan öğrencilerin, çevredeki okullara nakledilmesini kararlaştıran valilik, öğrencilerin nakil sürecini başlattı. Öğrenciler, gelecek hafta itibarıyla nakledildikleri yeni okullarında eğitim öğretime devam edecek.Saldırının gerçekleştiği okul kapatılacak mı?Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin ise daha sonra kararlaştırılacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/okul-saldirisinin-plani-bilgisayarindan-cikti-saldiriyi-11-nisanda-planlamis-bilgisayari-1105052933.html
