Antalya'da 'Gazze' zirvesi: Bakanlar düzeyinde kritik toplantı düzenleniyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenecek Gazze toplantısına 7 ülke katılıyor. Görüşmelerde kalıcı... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenecek Gazze toplantısına 7 ülke katılıyor. Görüşmelerde kalıcı ateşkes, yeniden imar ve bölgesel güvenlik başlıkları ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Gazze toplantısına ev sahipliği yapacak.

'Barış Kurulu' ülkeleri Antalya’da buluşuyor

Toplantıya, “Barış Kurulu” üyesi olan ve 23 Eylül 2025’te New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmede yer alan ülkeler katılacak. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün temsil edilecek.

Gazze’nin geleceği masada

Toplantıda Gazze’nin geleceği, kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgenin yeniden inşası gibi kritik başlıklar ele alınacak.
Bakan Fidan’ın konuşmasında Filistin'in uluslararası gündemde tutulmasının önemine dikkat çekmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’nin Filistinliler tarafından yönetilmesinin sağlanması gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Barış planında ikinci aşama tartışılacak

Toplantıda ayrıca Gazze’de yıkılan altyapının yeniden inşası için imar çalışmalarının başlatılması, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve bölgedeki gerilimin azaltılması gibi konular masaya yatırılacak.
İsrail’in süreçteki yükümlülüklerini yerine getirmediğine yönelik değerlendirmelerin yanı sıra Batı Şeria’daki uygulamalar ve kutsal mekanlara yönelik ihlallerin de gündeme gelmesi bekleniyor.
Bölgesel güvenlik başlıklarının da ele alınacağı toplantıda, İsrail’in Lübnan’daki durumu, ABD-İran süreci ve savaşın sona erdirilmesine yönelik girişimler hakkında stratejik istişareler yapılacağı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e 'dur' demeli
