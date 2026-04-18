Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: Dış saldırılara karşı ülkemizi savunmaya hazırız

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesinin barış politikasına bağlı olduğunu ancak dış saldırganlık durumunda vatanı savunmaya hazır olduklarını...

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesinin barışçıl bir çizgi izlediğini ancak dıştan gelecek herhangi bir saldırı durumunda vatanlarını savunmaya tamamen hazır olduklarını söyledi. Diaz-Canel, Russia Today'a (RT) verdiği röportajda, “Biz savaş çağrısı yapan ya da savaşı teşvik eden bir ülke değiliz, ancak vatanımızı savunmak zorunda kalırsak savaştan da korkmayız” dedi.Diaz-Canel, Küba’da “tüm halkın savaşı” kavramının uygulandığını ve bu yaklaşımın, savunmanın sağlanmasında tüm halkın katılımına dayandığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran ile ilgili meselelerin çözülmesinin ardından "Küba’ya da bakabileceklerini” söylemişti.Pentagon ise, Küba’ya yönelik askeri operasyon hazırlığı iddialarına ilişkin Sputnik’e yaptığı açıklamada, “bir dizi eylem” planladıklarını ve Başkan Trump’tan gelecek emirleri yerine getirmeye hazır olduklarını belirtmişti.

