https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/kuba-devlet-baskani-diaz-canel-her-gun-sputnik-okuyorum-1105087852.html
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: Her gün Sputnik okuyorum
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: Her gün Sputnik okuyorum
Sputnik Türkiye
Küba lider Diaz-Canel, başkentte düzenlenen bir medya forumunda Sputnik'in yayınlarını her gün okuduğunu anlattı. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T11:54+0300
2026-04-17T11:54+0300
2026-04-17T11:55+0300
dünya
sputnik
haberler
küba
miguel diaz-canel
rusya
rusya-küba i̇lişkileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105087577_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8791d7345628806e645dd49aa681fd9c.jpg
Havana’da düzenlenen uluslararası bir medya forumuna katılan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Rus haber ajansı Sputnik’in standını ziyaret ederek yayınları yakından takip ettiğini belirtti.Diaz-Canel, başkent Havana’da gerçekleştirilen 5. Uluslararası 'Patria' Kolokyumu kapsamında kurulan stantları gezerek basın mensuplarıyla bir araya geldi.Rus haber ajansı Sputnik’in standında çalışanları selamlayan Devlet Başkanı, ajansın yayınlarını günlük olarak takip ettiğini dile getirdi.Ajans çalışanlarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Diaz-Canel, yayınlara olan ilgisini "Biliyorum, biliyorum. Sizi her gün okuyorum" sözleriyle ifade etti.
küba
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105087577_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8e83e5dd645f012eed0b71e5b1028006.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sputnik, haberler, küba, miguel diaz-canel, rusya, rusya-küba i̇lişkileri
sputnik, haberler, küba, miguel diaz-canel, rusya, rusya-küba i̇lişkileri
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: Her gün Sputnik okuyorum
11:54 17.04.2026 (güncellendi: 11:55 17.04.2026)
Küba lider Diaz-Canel, başkentte düzenlenen bir medya forumunda Sputnik'in yayınlarını her gün okuduğunu anlattı.
Havana’da düzenlenen uluslararası bir medya forumuna katılan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Rus haber ajansı Sputnik’in standını ziyaret ederek yayınları yakından takip ettiğini belirtti.
Diaz-Canel, başkent Havana’da gerçekleştirilen 5. Uluslararası 'Patria' Kolokyumu kapsamında kurulan stantları gezerek basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Rus haber ajansı Sputnik’in standında çalışanları selamlayan Devlet Başkanı, ajansın yayınlarını günlük olarak takip ettiğini dile getirdi.
Ajans çalışanlarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Diaz-Canel, yayınlara olan ilgisini "Biliyorum, biliyorum. Sizi her gün okuyorum" sözleriyle ifade etti.