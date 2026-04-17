Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: Her gün Sputnik okuyorum
Küba lider Diaz-Canel, başkentte düzenlenen bir medya forumunda Sputnik'in yayınlarını her gün okuduğunu anlattı. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T11:54+0300
2026-04-17T11:55+0300
11:54 17.04.2026 (güncellendi: 11:55 17.04.2026)
Havana’da düzenlenen uluslararası bir medya forumuna katılan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Rus haber ajansı Sputnik’in standını ziyaret ederek yayınları yakından takip ettiğini belirtti.

Diaz-Canel, başkent Havana’da gerçekleştirilen 5. Uluslararası 'Patria' Kolokyumu kapsamında kurulan stantları gezerek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rus haber ajansı Sputnik’in standında çalışanları selamlayan Devlet Başkanı, ajansın yayınlarını günlük olarak takip ettiğini dile getirdi.

Ajans çalışanlarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Diaz-Canel, yayınlara olan ilgisini "Biliyorum, biliyorum. Sizi her gün okuyorum" sözleriyle ifade etti.
