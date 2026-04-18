Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/kievde-supermarkete-silahli-saldiri-6-olu-10-yarali-1105120931.html
Kiev'de süpermarkete silahlı saldırı: 6 ölü, 10 yaralı
Kiev'de süpermarkete silahlı saldırı: 6 ölü, 10 yaralı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. İçeridekileri rehin alan... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T20:03+0300
2026-04-18T20:13+0300
dünya
ukrayna
kiev
süpermarket
silahlı saldırı
operasyon
vladimir zelenskiy
vitaliy kliçko
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083417520_0:27:804:479_1920x0_80_0_0_e5ed24b82e2b76880cd5050e3653d995.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083417520_65:0:740:506_1920x0_80_0_0_d8b93b211d4287cff2d573fefe962221.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
20:03 18.04.2026 (güncellendi: 20:13 18.04.2026)
Ambulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2026
Abone ol
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. İçeridekileri rehin alan saldırgan, özel kuvvetlerin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Vladimir Zelenskiy, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise daha sonra yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin kurtarılamadığını, yaralı sayısının ise 15 olduğunu belirtti. Kliçko, yaralılar arasında bir çocuk ile süpermarketin güvenlik görevlisinin de olduğunu sözlerine ekledi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, saldırgan "Velmart" isimli süpermarkete girerek içeridekileri rehin aldı. Olay yerine sevk edilen özel kuvvetlere bağlı ekipler, düzenledikleri operasyonla saldırganı etkisiz hale getirdi. Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da operasyonun ardından yaptığı açıklamada saldırganın öldürüldüğünü teyit etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала