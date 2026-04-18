Kiev'de süpermarkete silahlı saldırı: 6 ölü, 10 yaralı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. İçeridekileri rehin alan... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T20:13+0300

Vladimir Zelenskiy, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise daha sonra yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin kurtarılamadığını, yaralı sayısının ise 15 olduğunu belirtti. Kliçko, yaralılar arasında bir çocuk ile süpermarketin güvenlik görevlisinin de olduğunu sözlerine ekledi.Yerel basında çıkan haberlere göre, saldırgan "Velmart" isimli süpermarkete girerek içeridekileri rehin aldı. Olay yerine sevk edilen özel kuvvetlere bağlı ekipler, düzenledikleri operasyonla saldırganı etkisiz hale getirdi. Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da operasyonun ardından yaptığı açıklamada saldırganın öldürüldüğünü teyit etti.

