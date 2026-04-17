Popstar yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti. 17.04.2026, Sputnik Türkiye

Popstar Yarışması'na katılarak adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Rıza Tamer'den acı haber geldi. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Rıza Tamer hayatını kaybetti. Sanatçı son dönemde “Benden Sonra” adlı şarkısıyla yeniden gündeme gelmiş, özellikle dijital platformlarda dinleyici kitlesine ulaşmıştı.Evinde fenalaştı2004 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışması sonrasında müzik çalışmalarına devam eden Rıza Tamer dün akşam saatlerinde Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Tamer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sanatçının beynine oksijen gitmediği kaydedildi. Sokaklarda yaşadığını anlatmıştı Tamer, daha önce yaptığı bir açıklamada boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını, gecelerini betonlarda ve camilerde geçirdiğini söylemişti. Tamer, "Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin" demişti.

