https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/popstar-yarismasiyla-unlenen-sarkici-riza-tamer-hayatini-kaybetti-1105084897.html
Popstar yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Popstar yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T10:53+0300
2026-04-17T10:53+0300
2026-04-17T10:53+0300
yaşam
hayatını kaybetti
rıza tamer
pop star
pop star yarışması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105084740_0:0:1266:713_1920x0_80_0_0_6598d403b0749fd1dff8d6df73cd3e8f.jpg
Popstar Yarışması'na katılarak adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Rıza Tamer'den acı haber geldi. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Rıza Tamer hayatını kaybetti. Sanatçı son dönemde “Benden Sonra” adlı şarkısıyla yeniden gündeme gelmiş, özellikle dijital platformlarda dinleyici kitlesine ulaşmıştı.Evinde fenalaştı2004 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışması sonrasında müzik çalışmalarına devam eden Rıza Tamer dün akşam saatlerinde Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Tamer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sanatçının beynine oksijen gitmediği kaydedildi. Sokaklarda yaşadığını anlatmıştı Tamer, daha önce yaptığı bir açıklamada boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını, gecelerini betonlarda ve camilerde geçirdiğini söylemişti. Tamer, "Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/eski-arsenal-kalecisi-alex-manninger-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1105069995.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105084740_0:0:1266:951_1920x0_80_0_0_c0a4dde57567a49bc13d8feea3dee4c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hayatını kaybetti, rıza tamer, pop star, pop star yarışması
hayatını kaybetti, rıza tamer, pop star, pop star yarışması
Popstar yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti.
Popstar Yarışması'na katılarak adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Rıza Tamer'den acı haber geldi. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Rıza Tamer hayatını kaybetti. Sanatçı son dönemde “Benden Sonra” adlı şarkısıyla yeniden gündeme gelmiş, özellikle dijital platformlarda dinleyici kitlesine ulaşmıştı.
2004 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışması sonrasında müzik çalışmalarına devam eden Rıza Tamer dün akşam saatlerinde Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Tamer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sanatçının beynine oksijen gitmediği kaydedildi.
Sokaklarda yaşadığını anlatmıştı
Tamer, daha önce yaptığı bir açıklamada boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını, gecelerini betonlarda ve camilerde geçirdiğini söylemişti. Tamer, "Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin" demişti.