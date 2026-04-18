Sputnik Türkiye
İstinaf Mahkemesi, iş insanı İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili son noktayı koydu
İstinaf Mahkemesi, iş insanı İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili son noktayı koydu
İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali yönünde Aile Mahkemesi'nin verdiği kararı inceleyen İstinaf Mahkemesi 'iptal kararının' hukuka uygun olduğuna karar... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T11:55+0300
2026-04-18T11:55+0300
i̇nan kıraç
i̇pek kıraç
aile mahkemesi
adli tıp kurumu
i̇stinaf mahkemesi
evlilik
evlilik iptali
İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali yönünde Aile Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Kıraç'ın evliliğinin iptali yönünde verilen kararı hukuka uygun buldu. Daire kararında evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu ve fiil ehliyetine haiz olmadığının tespiti nedeniyle davanın kabulüne ilişkin kararın usul ve esas yönünden hukuka uygunluğunu altını çizdi. Kızı İpek Kıraç itiraz etmişti İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiil ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, geçici olarak vasi atamıştı. Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan davada karar verilerek kalıcı vasiler atanmıştı.Evliliği iptal edilmişDavayı 18 Temmuz 2025'te karara bağlayan Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile evliliğin iptaline karar vermişti. Dosya, kararın ardından istinafa taşınmıştı.İstinaf Mahkemesi kararını açıkladıİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Anadolu 18. Aile Mahkemesince, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptaline yönelik verilen karara ilişkin incelemesini tamamladı.İlk derece mahkeme tarafından davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin toplandığını, usul işlemlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olarak yerine getirildiğini belirten daire, delillerin değerlendirilmesi ile kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata yapılmadığını ifade etti. Dairenin kararında, evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu ve fiil ehliyetine haiz olmadığının tespiti nedeniyle davanın kabulüne ilişkin kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu aktarıldı. İstinaf taleplerini yerinde görmeyen daire, başvuruların esastan reddine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/mahkeme-is-insani-inan-kiracin-fiil-ehliyetini-kaldirdi-1096565490.html
i̇nan kıraç, i̇pek kıraç , aile mahkemesi, adli tıp kurumu, i̇stinaf mahkemesi, evlilik, evlilik iptali
i̇nan kıraç, i̇pek kıraç , aile mahkemesi, adli tıp kurumu, i̇stinaf mahkemesi, evlilik, evlilik iptali

İstinaf Mahkemesi, iş insanı İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili son noktayı koydu

11:55 18.04.2026
© Fotoğraf : Twitterİnan Kıraç
İnan Kıraç - Sputnik Türkiye, 18.04.2026
© Fotoğraf : Twitter
İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali yönünde Aile Mahkemesi'nin verdiği kararı inceleyen İstinaf Mahkemesi 'iptal kararının' hukuka uygun olduğuna karar verdi.
İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali yönünde Aile Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Kıraç'ın evliliğinin iptali yönünde verilen kararı hukuka uygun buldu. Daire kararında evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu ve fiil ehliyetine haiz olmadığının tespiti nedeniyle davanın kabulüne ilişkin kararın usul ve esas yönünden hukuka uygunluğunu altını çizdi.

Kızı İpek Kıraç itiraz etmişti

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiil ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, geçici olarak vasi atamıştı. Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan davada karar verilerek kalıcı vasiler atanmıştı.

Evliliği iptal edilmiş

Davayı 18 Temmuz 2025'te karara bağlayan Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile evliliğin iptaline karar vermişti. Dosya, kararın ardından istinafa taşınmıştı.

İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Anadolu 18. Aile Mahkemesince, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptaline yönelik verilen karara ilişkin incelemesini tamamladı.
İlk derece mahkeme tarafından davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin toplandığını, usul işlemlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olarak yerine getirildiğini belirten daire, delillerin değerlendirilmesi ile kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata yapılmadığını ifade etti. Dairenin kararında, evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu ve fiil ehliyetine haiz olmadığının tespiti nedeniyle davanın kabulüne ilişkin kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu aktarıldı. İstinaf taleplerini yerinde görmeyen daire, başvuruların esastan reddine hükmetti.
İnan Kıraç - Sputnik Türkiye, 27.05.2025
