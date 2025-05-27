https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/mahkeme-is-insani-inan-kiracin-fiil-ehliyetini-kaldirdi-1096565490.html

Mahkeme, iş insanı İnan Kıraç'ın 'fiil ehliyeti'ni kaldırdı

Mahkeme, iş insanı İnan Kıraç'ın 'fiil ehliyeti'ni kaldırdı

Sputnik Türkiye

İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali davasında, mahkeme Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T17:52+0300

2025-05-27T17:52+0300

2025-05-27T17:52+0300

yaşam

i̇nan kıraç

i̇pek kıraç

adli tıp kurumu

aile mahkemesi

emine alangoya

evlilik iptali

fiil ehliyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103789/65/1037896553_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71ab25f2f57b974997ba4d3987224cf5.jpg

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın Emine Alangoya ile evlenen babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için açtığı davada mahkeme, Kıraç’ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, 4 Temmuz tarihine ertelendi.Kızı İpek Kıraç dava açmıştıİş insanı İpek Kıraç babası İnan Kıraç'ın 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenmesi sonucu harekete geçmiş, babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı. Önceki celsede mahkeme, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vermişti. Kıraç, Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu’nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç’a bir dizi nörolojik test yaptı.Hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç’ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. "Kıraç, özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırıldı"İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin, duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu: Fiil ehliyeti nedir?Fiil ehliyeti, kişinin kendi fiilleriyle hak edinebilme ve borç altına girebilme ehliyetidir. Fiil ehliyeti, Türk Medeni Kanununun 9 ila 16. maddeleri arasında düzenlenmiş ve fiil ehliyetine sahip olmanın şartları bu kanun maddelerinde açıklanmıştır.Kişinin başka birinin izni veya icazetine ihtiyaç duymadan kendi kendine hak edinebilmesini ve borç altına girebileceği hukuki işlemleri yapabilmesine olanak tanıyan fiil ehliyeti; tam ehliyet, sınırlı ehliyet, sınırlı ehliyetsizlik ve tam ehliyetsizlik olarak dörde ayrılmaktadır.Fiil ehliyeti kaldırılması ne demek?Ehliyetsizlik, kişinin ayırt etme gücünün veya fiil ehliyetinin bulunmaması durumudur. Davranışlarının, eylem ve işlemlerinin sebep ve sonuçlarını anlayabilme, değerlendirme ve ayırt edebilme kudreti bulunmayan bir kimsenin, kendi iradesi ile hak kurabilme, borç (yükümlülük) altına girebilme ehliyetinden söz edilemez

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/inan-kirac-kacirildi-iddialarina-sorusturma-2-supheli-gozaltinda-1096443217.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nan kıraç, i̇pek kıraç , adli tıp kurumu, aile mahkemesi, emine alangoya , evlilik iptali, fiil ehliyeti