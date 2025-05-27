https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/mahkeme-is-insani-inan-kiracin-fiil-ehliyetini-kaldirdi-1096565490.html
Mahkeme, iş insanı İnan Kıraç'ın 'fiil ehliyeti'ni kaldırdı
Mahkeme, iş insanı İnan Kıraç'ın 'fiil ehliyeti'ni kaldırdı
Sputnik Türkiye
İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali davasında, mahkeme Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T17:52+0300
2025-05-27T17:52+0300
2025-05-27T17:52+0300
yaşam
i̇nan kıraç
i̇pek kıraç
adli tıp kurumu
aile mahkemesi
emine alangoya
evlilik iptali
fiil ehliyeti
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İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın Emine Alangoya ile evlenen babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için açtığı davada mahkeme, Kıraç’ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, 4 Temmuz tarihine ertelendi.Kızı İpek Kıraç dava açmıştıİş insanı İpek Kıraç babası İnan Kıraç'ın 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenmesi sonucu harekete geçmiş, babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı. Önceki celsede mahkeme, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vermişti. Kıraç, Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu’nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç’a bir dizi nörolojik test yaptı.Hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç’ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. "Kıraç, özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırıldı"İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin, duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu: Fiil ehliyeti nedir?Fiil ehliyeti, kişinin kendi fiilleriyle hak edinebilme ve borç altına girebilme ehliyetidir. Fiil ehliyeti, Türk Medeni Kanununun 9 ila 16. maddeleri arasında düzenlenmiş ve fiil ehliyetine sahip olmanın şartları bu kanun maddelerinde açıklanmıştır.Kişinin başka birinin izni veya icazetine ihtiyaç duymadan kendi kendine hak edinebilmesini ve borç altına girebileceği hukuki işlemleri yapabilmesine olanak tanıyan fiil ehliyeti; tam ehliyet, sınırlı ehliyet, sınırlı ehliyetsizlik ve tam ehliyetsizlik olarak dörde ayrılmaktadır.Fiil ehliyeti kaldırılması ne demek?Ehliyetsizlik, kişinin ayırt etme gücünün veya fiil ehliyetinin bulunmaması durumudur. Davranışlarının, eylem ve işlemlerinin sebep ve sonuçlarını anlayabilme, değerlendirme ve ayırt edebilme kudreti bulunmayan bir kimsenin, kendi iradesi ile hak kurabilme, borç (yükümlülük) altına girebilme ehliyetinden söz edilemez
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i̇nan kıraç, i̇pek kıraç , adli tıp kurumu, aile mahkemesi, emine alangoya , evlilik iptali, fiil ehliyeti
i̇nan kıraç, i̇pek kıraç , adli tıp kurumu, aile mahkemesi, emine alangoya , evlilik iptali, fiil ehliyeti
Mahkeme, iş insanı İnan Kıraç'ın 'fiil ehliyeti'ni kaldırdı
İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali davasında, mahkeme Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi.
İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın Emine Alangoya ile evlenen babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için açtığı davada mahkeme, Kıraç’ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, 4 Temmuz tarihine ertelendi.
Kızı İpek Kıraç dava açmıştı
İş insanı İpek Kıraç babası İnan Kıraç'ın 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenmesi sonucu harekete geçmiş, babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı. Önceki celsede mahkeme, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vermişti. Kıraç, Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu’nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç’a bir dizi nörolojik test yaptı.
Hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç’ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi.
"Kıraç, özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırıldı"
İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin, duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu:
"İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından Emine Alangoya’nın Sayın İnan Kıraç’a ve bulunduğu konuta yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı verilmiştir. 22 Mayıs 2025 tarihinde hastanedeki ziyaretimiz sırasında Sayın İnan Kıraç’ın kalabalık bir grupla birlikte hastaneden çıkarılmaya çalışıldığı tarafımızca son anda fark edilmiştir. Sayın İnan Kıraç'ın hastanenin çıkış kapısında kendisini hazır olarak bekleyen bir araca doğru yönlendirildiği görülmüş; tüm uyarı ve çabalarımıza rağmen Sayın İnan Kıraç kendisini bekleyen özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırılmış ve olay derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiştir"
Fiil ehliyeti, kişinin kendi fiilleriyle hak edinebilme ve borç altına girebilme ehliyetidir. Fiil ehliyeti, Türk Medeni Kanununun 9 ila 16. maddeleri arasında düzenlenmiş ve fiil ehliyetine sahip olmanın şartları bu kanun maddelerinde açıklanmıştır.
Kişinin başka birinin izni veya icazetine ihtiyaç duymadan kendi kendine hak edinebilmesini ve borç altına girebileceği hukuki işlemleri yapabilmesine olanak tanıyan fiil ehliyeti; tam ehliyet, sınırlı ehliyet, sınırlı ehliyetsizlik ve tam ehliyetsizlik olarak dörde ayrılmaktadır.
Fiil ehliyeti kaldırılması ne demek?
Ehliyetsizlik, kişinin ayırt etme gücünün veya fiil ehliyetinin bulunmaması durumudur. Davranışlarının, eylem ve işlemlerinin sebep ve sonuçlarını anlayabilme, değerlendirme ve ayırt edebilme kudreti bulunmayan bir kimsenin, kendi iradesi ile hak kurabilme, borç (yükümlülük) altına girebilme ehliyetinden söz edilemez