https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/istanbullular-dikkat-yarin-bu-yollar-kapali--1105111398.html

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar kapalı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yarın düzenlenecek maraton nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatılacak. 18.04.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

sirkeci

balat

i̇stanbul

galata köprüsü

kapalı yollar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1b/1055077545_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_631f5bdf4336cb8c0cd74c3b510b7ecc.jpg

İstanbul'da yarın (pazar ) düzenlenecek olan '21. İstanbul Yarı Maratonu' nedeniyle saat 04.30'dan itibaren Fatih ve Beyoğlu çevresindeki ana arterler trafiğe kapatılacak. Yolların öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılması planlanıyor. Hangi yollar trafiğe kapatılacak?Hangi yollar kapalı olacak?Yarışın yapılacağı sahil hattı üzerindeki Kennedy Caddesi tamamen trafiğe kapalı olacak. Ayrıca; Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Tersane Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezelpaşa Caddesi ve Ayvansaray Caddesi geçici olarak araç geçişine kapatılacak. Bunun yanı sıra Sirkeci, Eminönü, Küçükpazar, Cibali, Balat, Kumkapı ve Ahırkapı çevresindeki bağlantı yolları da yarış süresince ulaşıma kapalı kalacak. Tarihi Yarımada yönüne gidecek vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları önemle tavsiye ediliyor.Yollar kademeli olarak açılacakTrafik akışı, yarışın ilerleyişine bağlı olarak kademeli şekilde yeniden sağlanacak. Belirlenen plana göre ilk olarak Balat hattı saat 11.05 itibarıyla kontrollü şekilde trafiğe açılacak. Ardından saat 11.45’te Sirkeci hattı, 13.30’da ise Yenikapı çevresi tamamen ulaşıma açılmış olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/gulistan-doku-sorusturmasi-4-supheli-tutuklandi-1105110265.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

