İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Gülistan Doku soruşturması: 4 şüpheli tutuklandı
Tunceli’de 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
Gülistan Doku soruşturması: 4 şüpheli tutuklandı

04:58 18.04.2026
© İHA
Tunceli’de 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
Tunceli’de 6 yıldır kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, toplam 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal A.’nın annesi Cemile Yücer ile birlikte Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven’in savcılık sorguları tamamlandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, valinin eski koruması Şükrü E., Zeinal A., üvey babası Engin Y. ve Uğurcan A. hakkındaki sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 13 şüpheliden ikisi de tutuklanmıştı. Gülistan Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği öne sürülen eski polis Gökhan Ertok ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı cezaevine gönderilmişti.
Ayrıca, Munzur Üniversitesi’nin güvenlik kameralarından sorumlu olan iki kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, bu şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
