İsrail, Lübnan ateşkesini ihlal etti: Ülkenin güneyine saldırılar düzenlendi
İsrail ordusu, 10 günlük geçici ateşkese rağmen son 24 saatte Lübnan’ın güneyine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Açıklamada Hizbullah hedeflerinin vurulduğu... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan ile varılan geçici ateşkese rağmen son 24 saat içinde ülkenin güneyine saldırılar düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, hedefin Hizbullah mensupları ve altyapısı olduğu iddia edildi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, perşembeyi cumaya bağlayan gece yürürlüğe giren 10 günlük ateşkesin ardından ilk kez Lübnan’a yönelik saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, “Sarı Hat” olarak tanımlanan ve güneyde işgal altında tutulan bölgeye Hizbullah mensuplarının yaklaştığı öne sürüldü. Bu kişilerin İsrail askerleri için tehdit oluşturduğu iddiasına yer verildi.İsrail ordusu, söz konusu gelişmeler üzerine hem havadan hem karadan Lübnan’ın güneyindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini bildirdi. Sahadaki birliklere destek amacıyla topçu atışlarının da kullanıldığı ifade edildi.Açıklamada, saldırıların siyasi kademenin talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulandı.İsrail ile Lübnan arasında varılan ve 10 gün süreyle geçerli olan geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti. ABD Başkanı Donald Trump, tarafların ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan’ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.
15:35 18.04.2026
