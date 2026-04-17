Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İlk kez Lübnan’ı ve karar alma gücünü geri aldık
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, ülkesinin artık kimsenin savaşlarının sahası olmadığını söyledi. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T22:56+0300
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ateşkesten bu yana ilk kez halka sesleniş konuşması yaptı.
Avn, “Lübnan’ı kurtaracağımıza inanıyoruz… neredeyse yarım yüzyılın ardından ilk kez Lübnan’ı ve karar alma gücünü geri aldık. Artık kendimiz için müzakere ediyoruz… kimsenin oyununun piyonu ya da savaşlarının sahası değiliz ve bir daha asla olmayacağız” ifadelerini kullandı.
İsrail'le doğrudan görüşmelere de değinen Avn, bunun 'zayıflık ya da taviz göstergesi olmadığını', müzakerelerin hiçbir hakkın veya egemenliğin devri anlamına gelmeyeceğini ifade etti.