İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İSKİ duyurdu: Pazartesi günü bu mahallelerde 12 saat su akmayacak
İSKİ, pazartesi günü metro hattı inşaatı kapsamındaki çalışmalar nedeniyle Kadıköy'de birçok ilçede su kesintisi yapılacağını duyurdu. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
İSKİ, pazartesi günü (20 Nisan)İstanbul'da Asya yakasında Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı metro inşaatı kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle Kadıköy'de Caddebostan, Bostancı, Göztepe, Erenköy, Fenerbahçe, Suadiye ve Feneryolu Mahalleleri'nde 12 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu.
13:38 18.04.2026 (güncellendi: 14:34 18.04.2026)
İSKİ, pazartesi günü (20 Nisan)İstanbul’da Asya yakasında Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı metro inşaatı kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle Kadıköy'de Caddebostan, Bostancı, Göztepe, Erenköy, Fenerbahçe, Suadiye ve Feneryolu Mahalleleri’nde 12 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu.

“Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde, Metro AŞ tarafından yapımı devam eden Ümraniye–Ataşehir–Göztepe Metro Hattı inşaatı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle içme suyu hatlarımızda deplase imalatı yapılacaktır. Bu sebeple 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 10.00 ile 22.00 arasında aşağıda belirtilen mahallelere su verilemeyecektir. Su Alamayacak Mahalleler: Kadıköy İlçesi; Caddebostan, Bostancı, Göztepe, Erenköy, Fenerbahçe, Suadiye ve Feneryolu Mahalleleri”
