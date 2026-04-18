İSKİ duyurdu: Pazartesi günü bu mahallelerde 12 saat su akmayacak

“Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde, Metro AŞ tarafından yapımı devam eden Ümraniye–Ataşehir–Göztepe Metro Hattı inşaatı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle içme suyu hatlarımızda deplase imalatı yapılacaktır. Bu sebeple 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 10.00 ile 22.00 arasında aşağıda belirtilen mahallelere su verilemeyecektir. Su Alamayacak Mahalleler: Kadıköy İlçesi; Caddebostan, Bostancı, Göztepe, Erenköy, Fenerbahçe, Suadiye ve Feneryolu Mahalleleri”