Prof. Dr. Orhan Şen: Susuzluk seneye afet haline gelecek

Prof. Dr. Orhan Şen: Susuzluk seneye afet haline gelecek

31.10.2025

Ekim ayı sonlanmasına rağmen havalar hala mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yılın bu zamanlarında yağış ve su seviyelerinin artması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl ise tam tersine azalış olduğunu söyledi.Şen: Seneye yaz susuzluk afeti olacakProf. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu aylarda barajlardaki su oranları sürekli yükselirdi. Bu sene bu yükselme yok hatta azalma eyleminde. İstanbul yüzde 23'e indi. Bakalım bir hafta sonra nereye inecek? Bu durum hem içme suyu hem tarımsal açıdan risk oluşturuyor. Ama biz gündemi kısır çekişmelerle ile geçiriyoruz. Bu susuzluk içme suyu açısından seneye yazın afet durumuna gelecek geç kalınmış önlemleri hiç olmazsa seneye için uygulamaya sokalım" dedi.'2025 yılı başında söylemiştik'Prof. Dr. Şen, "Su konusunda durumun bu kadar ciddi olacağını 2025'in başında söylemeye başlamıştık ama kim dinledi de önlem aldı. Bu kafayla biz daha çok susuz kalırız. Yetkililere sesleniyorum. Çağırın bizi akıl verelim. Akil akıldan üstündür. Sizler en iyisini bilirsiniz ama su ortada öyle söylemiyor" ifadelerini kullandı.

