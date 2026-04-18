İranlı yetkili: 'Sizi uyardık, Hürmüz Boğazı’nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın'
İran ordusunun Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını açıklamasının ardından İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T12:33+0300
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nı tekrar kapatmasına ilişkin, “Hürmüz Boğazı’nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın” dedi.Azizi, sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.“Uyardık, dikkat etmediniz.” diyen Azizi, “Hürmüz Boğazı’nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın.” ifadesini kullandı.İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün önceki haline geri döndüğünü açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-duzenlemeler-sahada-belirleniyor-1105111656.html
İran ordusunun Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını açıklamasının ardından İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi sosyal medyasından 'Uyardık, dikkat etmediniz. Hürmüz Boğazı’nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın' ifadelerini kullandı.
