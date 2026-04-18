İran’dan yeni açıklama: ABD’nin deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
İran, ABD’nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T11:30+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/amerikan-basini-abd-ile-iran-arasinda-yeni-gorusmeler-20-nisanda-islamabadda-yapilacak-1105110726.html
11:30 18.04.2026 (güncellendi: 11:50 18.04.2026)
İran, ABD’nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş kurallarının sosyal medyada değil sahada belirlendiğini söylemişti. Kalibaf, ABD’nin ablukası sürerse boğazın açık kalmayacağını da vurguladı.
İran, ABD’nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı’ndan yayınlanan açıklamada, "ABD, İran'a giden ve İran'dan gelen gemiler için tam seyrüsefer serbestisini sağlamadığı sürece Hürmüz, İran'ın sıkı kontrolü altında kalacak ve önceki halini koruyacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Kalibaf'tan Hürmüz açıklaması
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı ile ilgili düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalibaf, boğazdaki geçiş kurallarının sosyal medyada değil sahada şekillendiğini söyledi.
Resmi Telegram hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Kalibaf, Hürmüz Boğazı’nın açılıp kapanması ve geçiş düzenlemelerinin İran’ın belirlediği rota ve izinler çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.
Kalibaf, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukasının devam etmesi halinde boğazın açık kalmayacağı uyarısında bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri’nin boğazdaki geçiş düzenlemelerinden sorumlu olduğunu da vurguladı.
İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik eleştirilerde bulunarak Trump’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Kalibaf, “Savaşta bu yalanlarla kazanmadılar, müzakerelerde de bir yere varamayacaklar.” ifadelerini kullandı.
İran’ın zenginleştirilmiş uranyumuna da değinen Kalibaf, söz konusu materyalin “kutsal” olduğunu belirterek taşınmasının mümkün olmadığını ifade etti.