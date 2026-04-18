Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/irandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-duzenlemeler-sahada-belirleniyor-1105111656.html
İran’dan yeni açıklama: ABD’nin deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Sputnik Türkiye
İran, ABD’nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T11:30+0300
2026-04-18T11:50+0300
dünya
ortadoğu
hürmüz boğazı
i̇ran
muhammed bakır kalibaf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104817621_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f2c49343fe90af9b30dd24fedee51cee.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/amerikan-basini-abd-ile-iran-arasinda-yeni-gorusmeler-20-nisanda-islamabadda-yapilacak-1105110726.html
hürmüz boğazı
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104817621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f2f94638ab814177675d7d26161fdb9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, muhammed bakır kalibaf
11:30 18.04.2026 (güncellendi: 11:50 18.04.2026)
© REUTERS Dado RuvicHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2026
© REUTERS Dado Ruvic
Abone ol
İran, ABD’nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş kurallarının sosyal medyada değil sahada belirlendiğini söylemişti. Kalibaf, ABD’nin ablukası sürerse boğazın açık kalmayacağını da vurguladı.

İran, ABD’nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı’ndan yayınlanan açıklamada, "ABD, İran'a giden ve İran'dan gelen gemiler için tam seyrüsefer serbestisini sağlamadığı sürece Hürmüz, İran'ın sıkı kontrolü altında kalacak ve önceki halini koruyacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kalibaf'tan Hürmüz açıklaması

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı ile ilgili düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalibaf, boğazdaki geçiş kurallarının sosyal medyada değil sahada şekillendiğini söyledi.
Resmi Telegram hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Kalibaf, Hürmüz Boğazı’nın açılıp kapanması ve geçiş düzenlemelerinin İran’ın belirlediği rota ve izinler çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.
Kalibaf, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukasının devam etmesi halinde boğazın açık kalmayacağı uyarısında bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri’nin boğazdaki geçiş düzenlemelerinden sorumlu olduğunu da vurguladı.
İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik eleştirilerde bulunarak Trump’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Kalibaf, “Savaşta bu yalanlarla kazanmadılar, müzakerelerde de bir yere varamayacaklar.” ifadelerini kullandı.
İran’ın zenginleştirilmiş uranyumuna da değinen Kalibaf, söz konusu materyalin “kutsal” olduğunu belirterek taşınmasının mümkün olmadığını ifade etti.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2026
DÜNYA
Amerikan basını: ABD ile İran arasında yeni görüşmeler 20 Nisan’da İslamabad’da yapılacak
09:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала