İran'dan Hürmüz hamlesi: Abluka kalkıncaya dek Boğaz açılmayacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin deniz ablukası tamamen kalkana dek Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine kapattığını açıkladı. 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T22:37+0300

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin deniz ablukası tamamen kalkana dek Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapattığını duyurdu. DMO ayrıca, boğaza yaklaşan gemilerin "düşmanla işbirliği yapmış" sayılacağı ve hedef alınacağı uyarısında bulundu.İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığı DMO açıklamasında, "Ateşkesin ihlal edilmesi nedeniyle, Hürmüz Boğazı bu akşamdan itibaren ABD deniz ablukasını kaldırana kadar trafiğe kapatılmıştır" denildi.Ayrıca DMO, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalışan her türlü gemiye karşı saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu. Açıklamada, bu tür bir eylemin "düşmanla işbirliği" olarak kabul edileceği ve sert karşılık göreceği vurgulandı.

