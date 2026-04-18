Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/irandan-hurmuz-hamlesi-abluka-kalkincaya-dek-bogaz-acilmayacak-1105121879.html
İran'dan Hürmüz hamlesi: Abluka kalkıncaya dek Boğaz açılmayacak
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin deniz ablukası tamamen kalkana dek Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine kapattığını açıkladı. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T22:37+0300
2026-04-18T22:43+0300
dünya
i̇ran devrim muhafızları
hürmüz boğazı
abd
i̇ran
abluka
ateşkes
i̇hlal
irib
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103546628_0:53:799:502_1920x0_80_0_0_33699aeb4b4dbae390c31128acb3d7a0.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103546628_29:0:770:556_1920x0_80_0_0_feff582897300ac9bfdb6374ae965b42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
İran'dan Hürmüz hamlesi: Abluka kalkıncaya dek Boğaz açılmayacak

22:37 18.04.2026 (güncellendi: 22:43 18.04.2026)
© Fotoğraf : Tasnim Haber Ajansı — İran, Hürmüz Boğazı'nda tatbikat başlattı
İran, Hürmüz Boğazı'nda tatbikat başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2026
© Fotoğraf : Tasnim Haber Ajansı
Abone ol
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin deniz ablukası tamamen kalkana dek Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine kapattığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin deniz ablukası tamamen kalkana dek Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapattığını duyurdu. DMO ayrıca, boğaza yaklaşan gemilerin "düşmanla işbirliği yapmış" sayılacağı ve hedef alınacağı uyarısında bulundu.
İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığı DMO açıklamasında, "Ateşkesin ihlal edilmesi nedeniyle, Hürmüz Boğazı bu akşamdan itibaren ABD deniz ablukasını kaldırana kadar trafiğe kapatılmıştır" denildi.
Ayrıca DMO, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalışan her türlü gemiye karşı saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu. Açıklamada, bu tür bir eylemin "düşmanla işbirliği" olarak kabul edileceği ve sert karşılık göreceği vurgulandı.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2026
POLİTİKA
Hürmüz Boğazı'nın kapanması ABD'ye darbe vurdu: Kaliforniya’da benzin stokları rekor seviyede geriledi
18:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала