Hürmüz Boğazı'nın kapanması ABD'ye darbe vurdu: Kaliforniya’da benzin stokları rekor seviyede geriledi

Kaliforniya'da benzin stokları, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların etkisiyle rekor düşük seviyelere geriledi. 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T18:17+0300

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sebebiyle Kaliforniya’daki benzin stokları tarihi dip seviyelere indi. Analistler, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına bağlı tedarik kesintilerinin tam etkisinin henüz eyalette hissedilmediği uyarısında bulundu.American Automobile Association (AAA) verilerine göre, Perşembe itibarıyla Kaliforniya’da sürücüler galon başına ortalama 5.86 dolar ödedi. Bu rakam ABD genel ortalaması olan 4.09 doların oldukça üzerinde ve ülke genelindeki en yüksek seviye olarak tanımlandı.Ancak analistler eyaletin Asya’dan rafine ürünlere bağımlı olması nedeniyle sıkıntının daha da artması beklediklerini dile getirdi. Söz konusu bu durumun Kaliforniya’yı, dünya petrol ve gaz arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının etkilerini ABD’de ilk hissedecek bölgelerden biri haline getirdiği kaydedildi.'Yakıt tedarikini sağlamak için çalışıyoruz'California Energy Commission Sözcüsü Niki Woodard, kurumun eyalet içindeki rafinerilerle yakın iletişim içinde olduğunu belirterek, “Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanmasına bağlı arz daralmasının yaşandığı bu dalgalı dönemde yeterli yakıt tedarikini sağlamak için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.Eyalet genelinde benzin stoklarının 10 Nisan’da sona eren dört haftalık dönemde ortalama 9.44 milyon varil olarak kaydedilirken bu seviye, 2005’e kadar uzanan veri setindeki en düşük değer oldu. Bu stokların Kaliforniya’ya özgü benzin karışımı, harmanlama bileşenleri ve eyalet dışı benzin stoklarını içerdiği not edildi.Kaliforniya’nın ulusal yakıt boru hatlarına bağlı olmamasının, eyaleti fiyat şoklarına karşı daha kırılgan hale getirdiği kaydedilirken eyaletin Orta Doğu ham petrolünü ithal edip rafine eden Asya’daki üreticilerden gelen ürünlere daha fazla bağımlı olduğunun altı çizildi.AAA verilerine göre galon başına 5.86 dolarlık ortalama fiyatın, İran savaşının başlangıcından bu yana yüzde 26’lık artışa işaret ettiği kaydedildi.Stoklardaki düşüş sürüyorGüney Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden Michael Mische, benzin ve ham petrol ithalatındaki düşüşün tam etkisi henüz eyaletin yakıt sistemine yansımadığını dile getirdi.Yapılan analizlerde gelecek bir ila iki hafta içinde benzin ithalatının keskin şekilde düşmesi beklendiğin belirtilirken bu durumu ithalat şokunun terminal tedarikine ve nihayetinde pompa fiyatlarına tam olarak yansıyacağı noktayı işaret edeceği kaydedildiRystad Energy analisti Susan Bell, Kaliforniya’daki benzin stoklarındaki düşüşün önümüzdeki haftalarda daha da kötüleşebileceğini belirtti.Bir zamanlar önemli bir petrol üreticisi olan Kaliforniya, son yıllarda rafinaj kapasitesinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan iki rafinerinin kapanmasıyla birlikte ithal ham petrol ve yakıta daha bağımlı hale gelmişti. Kaliforniya Enerji Komisyonu verilerine göre ham petrol stokları 10.09 milyon varil seviyesinde bulunurken bu rakam geçen yıla göre yüzde 23’ten fazla düşüş gösterdi.

