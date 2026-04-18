Amerikan basını: ABD ile İran arasında yeni görüşmeler 20 Nisan’da İslamabad’da yapılacak
Sputnik Türkiye
CNN’e göre ABD ve İran heyetleri, daha önce sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yeniden bir araya... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T09:56+0300
Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD ile İran arasında yeni bir görüşme trafiğinin başlayacağını öne sürdü. Habere göre iki ülkenin heyetleri, 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan’da yeniden bir araya gelecek.CNN’in İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İranlı ve ABD’li yetkililer, yeni görüşmeler için İslamabad’da buluşacak. Yetkili, toplantının saatine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.ABD ve İran arasında son dönemde yürütülen diplomatik temaslar, bölgedeki çatışmaların ardından hız kazanmıştı. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölge geneline yayılan gerilim, 8 Nisan’da taraflar arasında sağlanan ateşkesle geçici olarak durdurulmuştu.Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan’da yine Pakistan aracılığıyla İslamabad’da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerden somut bir sonuç çıkmamıştı.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad’da İran ile yapılan doğrudan temasların anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıklamıştı.İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeve oluşturulamamasının nedeninin ABD’nin talepleri olduğunu savunmuştu.
