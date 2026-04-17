İran Hürmüz'ü açmasına rağmen Trump 'ablukaya devam' dedi
İran Hürmüz'ü açmasına rağmen Trump 'ablukaya devam' dedi
ABD Başkanı, "İran, İran Boğazı'nın geçişlere tamamen açık olduğunu ve tüm geçişlere hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ediyorum!" ifadelerini kullandı. Ancak... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T16:17+0300
2026-04-17T16:17+0300
2026-04-17T16:39+0300
Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin X hesabından yaptığı duyurunun hemen ardından Truth Social'daki hesabından bir duyuru yaptı: 'İran'a yönelik abluka devam ediyor'Trump, teşekkür açıklamasının ardından İran'a yönelik ablukanın devam ettiğini belirtti. Sosyal medya paylaşımında şunlar kaydedildi:Hürmüz Boğazı bir buçuk ay sonra açıldıİran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, kararı X hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını söyledi.
i̇ran
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, i̇ran, haberler, truth social
İran Hürmüz'ü açmasına rağmen Trump 'ablukaya devam' dedi
16:17 17.04.2026 (güncellendi: 16:39 17.04.2026)
ABD Başkanı, "İran, İran Boğazı'nın geçişlere tamamen açık olduğunu ve tüm geçişlere hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ediyorum!" ifadelerini kullandı. Ancak hemen ardından "İran'a yönelik abluka devam ediyor" açıklaması yaptı.
Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin X hesabından yaptığı duyurunun hemen ardından Truth Social'daki hesabından bir duyuru yaptı:
İran, İran Boğazı'nın geçişlere tamamen açık olduğunu ve tüm geçişlere hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ediyorum!
'İran'a yönelik abluka devam ediyor'
Trump, teşekkür açıklamasının ardından İran'a yönelik ablukanın devam ettiğini belirtti. Sosyal medya paylaşımında şunlar kaydedildi:
Hürmüz Boğazı tamamen açık, ticarete hazır ve geçişlere tamamen izin veriliyor. Ancak deniz ablukası, yalnızca İran’ı kapsayacak şekilde, İran ile yürüttüğümüz süreç yüzde 100 tamamlanana kadar tüm gücüyle yürürlükte kalmaya devam edecek. Bu sürecin çok hızlı ilerlemesi bekleniyor, çünkü birçok başlık zaten müzakere edilmiş durumda.
Hürmüz Boğazı bir buçuk ay sonra açıldı
İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, kararı X hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını söyledi. Arakçi paylaşında şu ifadelere yer verdi:
Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemiler için Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir.