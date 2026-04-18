Galatasaraylılar merakla bekliyor: Osimhen Gençlerbirliği maçında sahaya çıkacak mı?

Liverpool maçında sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönüyor.

Galatasaraylı taraftarların dört gözle dönüşünü beklediği yıldız oyuncu Victor Osimhen'in, Gençlerbirliği maçında sahalara döneceği belirtildi. Sağlık heyetinden maç oynaması için kesin onayı alan Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk tarafından Gençlerbirliği maçının kamp kadrosuna dahil edildi.Kolu kırılmıştıTrendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Victor Osimhen'in durumu da belli oldu. 3 haftadır sahalardan uzak kalan Osimhen teknik direktör Okan Buruk tarafından Gençlerbirliği maçının kamp kadrosuna dahil edildi. Maç eksiği bulunan ve riske edilmek istenmeyen Nijeryalı santrforun mücadeleye yedek kulübesinde başlaması planlanıyor.

