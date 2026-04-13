Galatasaray - Kocaelispor maçı ardından Okan Buruk: Türkiye'deki bütün takımlar Galatasaray'a karşı özel hazırlanıyor

"Bu sene çok büyük maç sayısına ulaştık. Bu yüzden takımın üzerinde yorgunluk oluyor. Bir haftada 3 maç oynamak yoruyor. Maç içinde belli yerlerde bunu hissediyorsunuz. Son dakikalarda biraz daha fazla hissettik. Yorgunluğun yanında zorlu bir dönem geçiriyoruz. Osimhen sakatlandı, Lang'ın parmağı, yüzde 100'ünü sahaya veremiyor. Yunus'un Trabzonspor maçından sonra ağrıları vardı. Sadece dün antrenman yaptı. Asprilla son maçta sakatlandı. Osimhen haricinde hücumda yükümüzü çekecek, bizi kaleye götürecek, tehlike oluşturacak oyuncu sayımız azaldı. İkinci golü atma şansları geldi ama son bölümde yeterince pozisyon bulamadık. Erken panik yaptık. Rakip kaleye giderken saçma fauller yaptık. Rakibimiz oyunun durmasını isteyen taraftı ve durmadan yararlandı.

Her faulde oyun yaklaşık 1 dakika durdu. Son bölümde daha sakin kalabilirdik, hücumdaki aksiyonlarımızı daha net bitirebilirdik. Bu yorgunluklar bu dönemde çıkabiliyor. Birinci avantajımız, önde olan takım biziz. İkincisi tek maça düştük. Türkiye Kupası'nda rotasyon yapabiliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürden çıktık. Bundan sonra daha çok hazırlanıp, odaklanabileceğimiz, mental yorgunluğu atabileceğimiz ve şampiyonluk moduna net girebileceğimiz 5 maç var.

Bundan önceki senelerde de bu tür puan kayıplarını yaşadık. Devamında hep başarılı olduk. Yine başaracağız. Bugünkü maçtan sonra kafamda en ufak bir tereddüt yok. Takımıma inanıyorum. Bu hafta Gençlerbirliği ile oynayacağız. Ondan sonra Fenerbahçe derbisi var. En yakın rakibinizle oynamak önemli ama ilk düşüncemiz Gençlerbirliği maçı."