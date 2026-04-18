Fico: Veto hakkının kaldırılması Avrupa Birliği’nin sonunun başlangıcı olur

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nde veto hakkının kaldırılmasının ulusal egemenliğe zarar vereceğini ve bunun Birliğin sonunun başlangıcı... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği’nde (AB) üye ülkelerin veto hakkının kaldırılmasına yönelik tartışmalara sert tepki gösterdi. Fico, söz konusu adımın AB’nin sonunun başlangıcı anlamına geleceğini ifade etti.Halihazırda AB’de birçok kritik konuda “oybirliği” ilkesi uygulanıyor ve her üye ülke alınacak kararı onaylamak zorunda. Bu mekanizma, her devlete veto hakkı tanıyarak ulusal egemenliğin korunmasının temel unsurlarından biri olarak görülüyor.AB içinde oybirliğinden vazgeçilerek nitelikli çoğunluk sistemine geçilmesine yönelik öneriler uzun süredir tartışma yaratıyor. Bu önerilerin eleştirmenleri, olası bir reformun, üye devletlerin kendi ulusal çıkarlarına aykırı kararları engelleme imkanını ortadan kaldırabileceğini ve Birlik içinde büyük ülkelerin hakimiyetini daha da güçlendirebileceğini savunuyor.

