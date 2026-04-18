Fico: Veto hakkının kaldırılması Avrupa Birliği’nin sonunun başlangıcı olur
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nde veto hakkının kaldırılmasının ulusal egemenliğe zarar vereceğini ve bunun Birliğin sonunun başlangıcı... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/kanadada-ab-uyeligine-destek-artiyor-halkin-cogunlugu-katilimdan-yana-1104972985.html
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nde veto hakkının kaldırılmasının ulusal egemenliğe zarar vereceğini ve bunun Birliğin sonunun başlangıcı olacağını belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği’nde (AB) üye ülkelerin veto hakkının kaldırılmasına yönelik tartışmalara sert tepki gösterdi. Fico, söz konusu adımın AB’nin sonunun başlangıcı anlamına geleceğini ifade etti.
Veto hakkının kaldırılması, Avrupa Birliği’nin sonunun başlangıcıdır, bu önemli uluslararası örgütün sonunun başlangıcıdır.
Halihazırda AB’de birçok kritik konuda “oybirliği” ilkesi uygulanıyor ve her üye ülke alınacak kararı onaylamak zorunda. Bu mekanizma, her devlete veto hakkı tanıyarak ulusal egemenliğin korunmasının temel unsurlarından biri olarak görülüyor.
AB içinde oybirliğinden vazgeçilerek nitelikli çoğunluk sistemine geçilmesine yönelik öneriler uzun süredir tartışma yaratıyor. Bu önerilerin eleştirmenleri, olası bir reformun, üye devletlerin kendi ulusal çıkarlarına aykırı kararları engelleme imkanını ortadan kaldırabileceğini ve Birlik içinde büyük ülkelerin hakimiyetini daha da güçlendirebileceğini savunuyor.
Kanada'nın ABD'den ithal ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
DÜNYA
Kanada’da AB üyeliğine destek artıyor: Halkın çoğunluğu katılımdan yana
13 Nisan, 13:03
