Kanada’da AB üyeliğine destek artıyor: Halkın çoğunluğu katılımdan yana

Kanada'da yapılan ankete göre, halkın yüzde 57'si Avrupa Birliği'ne katılımı destekliyor. Katılımcıların büyük bölümü ise AB ile ekonomik ilişkilerin...

2026-04-13T13:03+0300

Kanada'da yapılan bir ankete katılanların yüzde 57'si, ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasını desteklediğini belirtti.Kanada merkezli The Globe and Mail gazetesinin haberine göre, "Nanos Research" isimli kamuoyu araştırma şirketi, 31 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında 1099 Kanadalıya, AB'ye katılım hakkındaki görüşlerini sordu.Ankete katılanların yüzde 57'si Kanada'nın AB üyeliğini desteklerken, yüzde 32'si bu fikre kısmen veya tamamen karşı olduğunu ifade etti. Geri kalan kesim ise görüş belirtmedi.Ayrıca anket, katılımcıların yüzde 84'ünün, AB ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini "geleceğe yönelik en umut verici seçenek" olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

