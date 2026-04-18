Erzincan'daki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: İnşallah beklenen büyük depremi üretmez
Erzincan'da dün gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin gerçekleştiği fay hattına dikkat çekti. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T13:28+0300
2026-04-18T13:29+0300
naci görür
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
erzincan
yedisu fayı
deprem
Erzincan'da 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin meydana geldiği fay hattına dikkat çekti. Görür, "Deprem küçük ama yeri önemli. KAF'ın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde. İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez" dedi.
© Fotoğraf : KAFA TV YouTubeProf. Dr. Naci Görür
Erzincan'da dün gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin gerçekleştiği fay hattına dikkat çekti.
Erzincan'da 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin meydana geldiği fay hattına dikkat çekti. Görür, "Deprem küçük ama yeri önemli. KAF’ın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde. İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez" dedi.

Korkutan uyarıda bulundu

Erzincan'da meydana gelen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki Yedisu Fay Zonu'nda meydana geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Küçükkadağan/Erzincan arasında 4,0 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri önemli. KAF’ın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde. İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez. Geçmiş olsun."
