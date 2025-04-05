https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/prof-dr-naci-gorur-kirilmaya-hazir-fay-hattini-eli-kulaginda-diyerek-acikladi-yedisu-fayi-hangi-1095154156.html
Prof. Dr. Naci Görür kırılmaya hazır fay hattını 'eli kulağında' diyerek açıkladı: Yedisu Fayı hangi illerden geçiyor?
Prof. Dr. Naci Görür kırılmaya hazır fay hattını 'eli kulağında' diyerek açıkladı: Yedisu Fayı hangi illerden geçiyor?
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 250 yıllık süresi dolan Yedisu Fayı için uyardı: “Eli kulağında!” 1939 Erzincan Depremi’nde bile kırılmayan bu fayın... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T08:51+0300
2025-04-05T08:51+0300
2025-04-05T08:51+0300
türki̇ye
naci görür
yedisu
yedisu fayı
fay
bingöl
tunceli
kuzey anadolu fayı
erzincan
karlıova
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Bingöl’de düzenlenen “Bingöl'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl” başlıklı konferansta konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu Fayı için beklenen depreme dair net ifadeler kullandı. “250 senelik periyot bugün dolmuştur. Yedisu Fayı’nın eli kulağında” diyen Görür'den çarpıcı uyarılar geldi.'Stres kumbara gibi birikir, sonunda patlar'Depremlerin levha sınırlarında stres birikmesiyle oluştuğunu belirten Görür, şu sözlerle uyardı:“Faylar stresle dolar. Stres dediğimiz birim alana düşen kuvvettir. Levhalar her yıl 1-2 santim hareket ettikçe bu stres görünmeden birikir. Kumbara gibi dolar ve sonunda deprem üretir. Bunu asla engelleyemezsiniz.”Yedisu Fayı en son 1784’te kırıldıYedisu Fayı, 1939 Erzincan Depremi’nde bile kırılmamış tek segment olarak öne çıkıyor. En son 1784’te kırılan bu segment, o tarihten bu yana 250 yıldır sessiz. Görür, “Bu bilimsel bir tespittir. Yedisu kırıldı kırılacak derken kehanette bulunmuyorum. Ancak zamanını bilmek mümkün değil” dedi.Yedisu fayı nereden geçiyor? Hangi i̇lleri etkiliyor?Yedisu Fayı, Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) doğu ucunda yer alıyor. Bu aktif fay hattı, Erzincan Havzası’nın doğusundan başlayarak, Bingöl’ün Yedisu ilçesine kadar yaklaşık 75 kilometrelik bir hat boyunca uzanıyor. Fay, özellikle Erzincan’ın Üzümlü ilçesi güneyinden geçerek, engebeli arazilerde jeolojik izler bırakıyor.Uzmanlar, bu bölgeyi bilimsel olarak “K70B sismik boşluğu” olarak tanımlıyor. Yani, uzun süredir büyük bir deprem üretmemiş ve bu nedenle yoğun stres birikmiş bir alan olarak kabul ediliyor. Bu durum, fay hattını yüksek riskli bölgelerden biri haline getiriyor.Yedisu fayı hangi i̇llerden geçiyor?Yedisu Fayı, doğrudan iki ili etkiliyor:Ancak uzmanlara göre, muhtemel bir Yedisu depremi, yalnızca bu iki ili değil; Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum ve Diyarbakır gibi yakın bölgeleri de ciddi şekilde etkileyebilir. Fayın kırılması durumunda geniş bir coğrafyada sarsıntı hissedilebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/prof-dr-naci-gorur-mta-haritasinda-fay-yeri-belirgin-degil-diyerek-uyardi-bolgede-depremler-1093882146.html
türki̇ye
yedisu
bingöl
tunceli
kuzey anadolu fayı
erzincan
karlıova
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Prof. Dr. Naci Görür kırılmaya hazır fay hattını 'eli kulağında' diyerek açıkladı: Yedisu Fayı hangi illerden geçiyor?
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 250 yıllık süresi dolan Yedisu Fayı için uyardı: “Eli kulağında!” 1939 Erzincan Depremi’nde bile kırılmayan bu fayın, Erzincan ile Bingöl arasındaki hatta büyük risk taşıdığını söyledi. Peki Yedisu Fayı tam olarak nerede, hangi illerden geçiyor? İşte detaylar…
Bingöl’de düzenlenen “Bingöl'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl” başlıklı konferansta konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu Fayı için beklenen depreme dair net ifadeler kullandı. “250 senelik periyot bugün dolmuştur. Yedisu Fayı’nın eli kulağında” diyen Görür'den çarpıcı uyarılar geldi.
'Stres kumbara gibi birikir, sonunda patlar'
Depremlerin levha sınırlarında stres birikmesiyle oluştuğunu belirten Görür, şu sözlerle uyardı:
“Faylar stresle dolar. Stres dediğimiz birim alana düşen kuvvettir. Levhalar her yıl 1-2 santim hareket ettikçe bu stres görünmeden birikir. Kumbara gibi dolar ve sonunda deprem üretir. Bunu asla engelleyemezsiniz.”
Yedisu Fayı en son 1784’te kırıldı
Yedisu Fayı, 1939 Erzincan Depremi’nde bile kırılmamış tek segment olarak öne çıkıyor. En son 1784’te kırılan bu segment, o tarihten bu yana 250 yıldır sessiz. Görür, “Bu bilimsel bir tespittir. Yedisu kırıldı kırılacak derken kehanette bulunmuyorum. Ancak zamanını bilmek mümkün değil” dedi.
Yedisu fayı nereden geçiyor? Hangi i̇lleri etkiliyor?
Yedisu Fayı, Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) doğu ucunda yer alıyor. Bu aktif fay hattı, Erzincan Havzası’nın doğusundan başlayarak, Bingöl’ün Yedisu ilçesine kadar yaklaşık 75 kilometrelik bir hat boyunca uzanıyor. Fay, özellikle Erzincan’ın Üzümlü ilçesi güneyinden geçerek, engebeli arazilerde jeolojik izler bırakıyor.
Uzmanlar, bu bölgeyi bilimsel olarak “K70B sismik boşluğu” olarak tanımlıyor. Yani, uzun süredir büyük bir deprem üretmemiş ve bu nedenle yoğun stres birikmiş bir alan olarak kabul ediliyor. Bu durum, fay hattını yüksek riskli bölgelerden biri haline getiriyor.
Yedisu fayı hangi i̇llerden geçiyor?
Yedisu Fayı, doğrudan iki ili etkiliyor:
Erzincan
(özellikle Üzümlü ilçesi ve çevresi)
Ancak uzmanlara göre, muhtemel bir Yedisu depremi, yalnızca bu iki ili değil; Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum ve Diyarbakır gibi yakın bölgeleri de ciddi şekilde etkileyebilir. Fayın kırılması durumunda geniş bir coğrafyada sarsıntı hissedilebilir.