Putin ve Lukaşenko ekonomik işbirliği ve küresel gündemi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, iki ülke arasındaki işbirliği ve uluslararası gündemi değerlendirdikleri... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T21:25+0300

Belarus Devlet Başkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Putin ve Lukaşenko görüşmede ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki ortak projeleri ve güncel uluslararası gelişmeleri ele aldı. İki lider, Şubat sonunda yapılan Yüksek Devlet Konseyi toplantısında varılan anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.Açıklamada, görüşmenin odak noktasını ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliği ile ortak, karşılıklı yarara dayalı projelerin hayata geçirilmesinin oluşturduğu belirtildi. İki liderin, üzerinde çalışılan projelerin uygulanma sürecini de ele aldıkları kaydedildi.Putin ve Lukaşenko’nun, güncel uluslararası konulara da değindikleri, özellikle “dost olmayan ülkelerden” gelen yeni tehditler karşısında Birlik Devleti’nin (Rusya-Belarus) ortak tutumuna ilişkin görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı. Liderler, şubat ayı sonunda Kremlin’de yapılan Yüksek Devlet Konseyi toplantısında alınan karar ve varılan anlaşmaların mümkün olan en kısa sürede uygulanmasının önemine dikkat çekti.Söz konusu toplantıda Putin, Moskova ile Minsk’in dış politika ve savunma alanlarında yakın eşgüdüm içinde hareket ettiğini, bunun temelinin de güvenlik garantilerine ilişkin imzalanan anlaşma ile atıldığını vurgulamış; iki ülkenin yaptırımlara karşı da birlikte mücadele ettiğini ifade etmişti. Lukaşenko ise, güvenlik garantileri anlaşması kapsamındaki hükümlerin uygulanmaya başlandığını, aralık ayında Rusya’nın yeni hava savunma sistemi ‘Oreşnik’in Belarus’ta muharebe görevine başladığını açıklamıştı.

