Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’e ‘dur’ demeli
Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze'deki soykırımla başlayan ardından Lübnan ve Suriye'ye yönelen İsrail saldırganlığı küresel güvenliği tehdit eden bir hale... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T16:25+0300
15:22 17.04.2026 (güncellendi: 16:25 17.04.2026)
Dışişleri Bakanı Fidan, “Gazze’deki soykırımla başlayan ardından Lübnan ve Suriye’ye yönelen İsrail saldırganlığı küresel güvenliği tehdit eden bir hale gelmiştir. Kalıcı bir barış isteniyorsa uluslararası toplumun İsrail’e dur demesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
5. Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Çok boyutlu krizlerle karşı karşıyayız. Burada asıl mesele belirsizlik ve krizlerin uluslararası sistemin geçici bir arızası olmaktan çıkması.
Bu yıl İran savaşı küresel krize eklendi. Uluslararsı hukuktaki tahribat bölgemizi yakın tarihinin en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıya bıraktı.
Bu savaştan başta bölge ülkeleri olmak üzere herkesin çıkaracağı tarihi dersler vardır. Buradaki ilk görev ateşi söndürmektir.
'Kalıcı barış temennimizdir'
Sürecin kalıcı bir barışa gitmesi temennimizdir. Fakat sağlanan bu sükunet ortamı sorunun
Gazze’deki soykırımla başlayan ardından Lübnan ve Suriye’ye yönelen İsrail saldırganlığı küresel güvenliği tehdit eden bir hale gelmiştir.
Kalıcı bir barış isteniyorsa uluslararası toplumun İsrail’e dur demesi gerekmektedir.