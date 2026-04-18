BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
İran Güvenlik Konseyi: ABD’nin deniz ablukası devam ederse İran Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri engelleyecek
İran İslam Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi, bölgede kalıcı barış sağlanana kadar Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini kontrol edeceğini açıkladı. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada askeri çatışmalar tamamen sona erene ve bölgede kalıcı bir barış tesis edilene kadar Hürmüz Boğazı üzerinden geçen gemi trafiğini kontrol edeceklerini dile getirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi, bölgede kalıcı barış sağlanana kadar Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini kontrol edeceğini açıkladı.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada askeri çatışmalar tamamen sona erene ve bölgede kalıcı bir barış tesis edilene kadar Hürmüz Boğazı üzerinden geçen gemi trafiğini kontrol edeceklerini dile getirdi.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Basra Körfezi bölgesindeki Amerikan askeri üsleri için gerekli ekipmanların büyük bir kısmının Hürmüz Boğazı üzerinden sevk edildiği göz önüne alındığında, bu durum İslam Cumhuriyeti İran’ın ve Basra Körfezi bölgesinin ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturmaktadır. İran, savaşın nihai olarak sona ermesine ve bölgede kalıcı bir barışın tesis edilmesine kadar Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiği üzerinde gözetim ve kontrol sağlamaya kararlıdır.
İran Güvenlik Konseyi ayrıca İran’ın ABD’den bir aracı üzerinden iletilen yeni teklifleri aldığını ve bunların şu anda değerlendirildiğini bildirdi.
