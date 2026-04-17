Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zelenskiy'den Belarus'a tehdit
Vladimir Zelenskiy, Belarus yönetimine yönelik tehdidinde, Venezüella'da Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanmasına atıfta bulunarak "Aynı hatalara... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
23:25 17.04.2026
Vladimir Zelenskiy, Belarus yönetimine yönelik tehdidinde, Venezüella'da Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanmasına atıfta bulunarak “Aynı hatalara düşmeyin” mesajı verdi.
Vladimir Zelenskiy, Belarus yönetimine yönelik tehdit içeren açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Venezüella’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalanarak New York’a götürülmesi olaylarına işaret etti.
Zelenskiy, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, Belarus-Ukrayna sınırında askeri hareketliliğin arttığını öne sürdü. Kiev’in, Minsk’i “kendini savunmaya hazır olduğu” konusunda resmi olarak uyardığını da iddia eden Zelenskiy, “Venezüella’daki son olayların niteliği ve sonuçları, Belarus yönetimini hatalardan alıkoymalıdır” ifadelerini kullandı.
ABD 3 Ocak’ta Venezüella’ya yönelik büyük bir saldırı düzenlemiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i yakalayarak New York’a götürmüştü.
