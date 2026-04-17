Zelenskiy'den Belarus'a tehdit

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Belarus yönetimine yönelik tehdidinde, Venezüella'da Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanmasına atıfta bulunarak “Aynı hatalara... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Belarus yönetimine yönelik tehdit içeren açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Venezüella’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalanarak New York’a götürülmesi olaylarına işaret etti.Zelenskiy, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, Belarus-Ukrayna sınırında askeri hareketliliğin arttığını öne sürdü. Kiev’in, Minsk’i “kendini savunmaya hazır olduğu” konusunda resmi olarak uyardığını da iddia eden Zelenskiy, “Venezüella’daki son olayların niteliği ve sonuçları, Belarus yönetimini hatalardan alıkoymalıdır” ifadelerini kullandı.ABD 3 Ocak’ta Venezüella’ya yönelik büyük bir saldırı düzenlemiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i yakalayarak New York’a götürmüştü.

