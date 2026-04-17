https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/zelenskiyden-belarusa-tehdit-1105108745.html
Zelenskiy'den Belarus'a tehdit
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Belarus yönetimine yönelik tehdidinde, Venezüella'da Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanmasına atıfta bulunarak “Aynı hatalara... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
belarus
tehdit
venezüella
nicolas maduro
cilia flores
abd
new york
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100673317_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_cb9cb79fba614a1aa1a6022c40c94df4.png
Vladimir Zelenskiy, Belarus yönetimine yönelik tehdit içeren açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Venezüella’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalanarak New York’a götürülmesi olaylarına işaret etti.Zelenskiy, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, Belarus-Ukrayna sınırında askeri hareketliliğin arttığını öne sürdü. Kiev’in, Minsk’i “kendini savunmaya hazır olduğu” konusunda resmi olarak uyardığını da iddia eden Zelenskiy, “Venezüella’daki son olayların niteliği ve sonuçları, Belarus yönetimini hatalardan alıkoymalıdır” ifadelerini kullandı.ABD 3 Ocak’ta Venezüella’ya yönelik büyük bir saldırı düzenlemiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i yakalayarak New York’a götürmüştü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100673317_50:0:713:497_1920x0_80_0_0_f7c0dc8df9917cdf499e14fda6e4f253.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Vladimir Zelenskiy, Belarus yönetimine yönelik tehdidinde, Venezüella'da Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanmasına atıfta bulunarak “Aynı hatalara düşmeyin” mesajı verdi.
