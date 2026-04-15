https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/nariskin-rusya-ve-belarusun-bati-sinirlarindaki-durum-son-derece-gergin-1105043721.html

Narışkin: Rusya ve Belarus’un Batı sınırlarındaki durum son derece gergin

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Baltık ülkeleri ve Polonya’daki yoğun militarizasyona dikkat çekerek Batı sınırlarındaki tabloyu... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T21:30+0300

dünya

sergey narışkin

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

avrupa birliği

ab

polonya

belarus

rusya

i̇ran

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/06/1043174786_0:33:2991:1715_1920x0_80_0_0_a0dd14938b8931ec99f2e47e9b016d29.jpg

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya ve Belarus istihbaratlarının ortak faaliyetleri, Ukrayna krizinin siyasi sonuçları ve İran etrafındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.SVR ile Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) kolejyumlarının ortak toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Narışkin, Baltık ülkeleri ve Polonya’da askeri hazırlıkların hızlandığına işaret etti:Narışkin, Polonya ve Baltık ülkelerinin kısa süre önce kara mayınlarını yasaklayan sözleşmeden çekildiklerini hatırlatarak, bu ülkelerin doğu sınırlarında yeni tahkimatların inşa edildiğini söyledi. Tarihsel bir paralellik de kuran Narışkin, şunları dile getirdi:Narışkin, Polonya’nın kurtuluşunda Kızıl Ordu’nun rolüne de vurgu yaparak, Polonya’yı Nazi Almanyası işgalinden kurtaranların Sovyet asker ve subayları olduğunu, ülkeye hem özgürlük hem de Nazizm’den kurtuluşu getirdiklerini belirtti.Rusya–Belarus istihbaratı: ‘Dış güçlerin zedeleyici girişimlerini izliyoruz’Narışkin, Rusya ve Belarus özel servislerinin, her iki ülkeye ve Birlik Devleti’ne zarar vermeyi amaçlayan dış girişimleri ortaya çıkarmak ve engellemek için ortak faaliyet yürüttüğünü açıkladı.SVR Direktörü, iki ülke istihbaratlarının önündeki temel küresel görevin Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti’nin güvenliğinin sağlanması olduğunu vurguladı:‘AB, Ukrayna barışına karşı çünkü savaşa çok yatırım yaptı’Narışkin, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna’da barışçıl çözüm fikrine karşı çıkmasının nedenini, bu ülkelerin mevcut çatışmaya yaptıkları siyasal ve ekonomik yatırım olarak açıkladı.Alaska’da üzerinde uzlaşıldığını söylediği koşullarda adil bir barışın sağlanması halinde, bunun Avrupa kamuoyunda ciddi bir kırılma yaratacağını belirten Narışkin, şöyle konuştu:‘Siyasi tsunami’ uyarısı: Avrupa’da büyük hesaplaşma olabilirSVR Direktörü, Ukrayna konusunda olası bir barış anlaşmasının, Avrupa Birliği içinde siyasi sonuçlarının son derece ağır olabileceği uyarısında bulundu.Narışkin, adil bir barışın sağlanması halinde, AB vatandaşlarının hem yıllardır tekrarlanan söylemler ile gerçek durum arasındaki farkı hem de kendilerine yüklenen ekonomik bedelin nedenini sorgulayacağını söyledi:Narışkin, bunun yalnızca hükümetlere yönelik soru işaretleriyle sınırlı kalmayacağını, Avrupa siyasi sahnesinde çok daha sert sarsıntılar yaratabileceğini belirtti:İran krizi: ‘ABD’nin kolonyal zihniyetinin sonucu’İran çevresindeki gerilimi de değerlendiren Narışkin, Tahran’a yönelik baskı ve saldırganlığın temel nedeninin, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin “kolonyal zihniyeti” olduğunu ifade etti.Narışkin, bu zihniyetin dünyayı “yönetenler” ve “boyun eğmek zorunda olanlar” şeklinde iki kategoriye ayırdığını belirtti:Moskova’nın İran için arabuluculuk teklifiSVR Direktörü, Rusya’nın İran konusunda arabuluculuk ve müzakere platformu sağlama teklifinde bulunduğunu söyledi.Narışkin, İslamabad’da gerçekleştirilen ilk müzakere turunun sonuçlarına bakıldığında, İran’ın karşıtları cephesinde de durumun çıkmaza sürüklenme ihtimalinin ve gerilimin tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığı yönünde bir anlayış bulunduğunu söyledi:‘Dünya değişti, İran’a yönelik dikta artık mümkün değil’Narışkin, İran’ın izlediği sert ve kararlı çizginin, küresel güç dengesinde yaşanan değişimi ortaya koyduğunu dile getirdi.SVR Direktörü, bu tablonun, Batılı ülkelerin tek taraflı baskı ve dayatma politikalarının sınırlarına gelindiğini gösterdiğini vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

