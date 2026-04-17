Yalnız hissediyor musunuz? Hafızanız bundan etkilenmiş olabilir

Avrupa genelinde 10 binden fazla yaşlı yetişkinle yapılan yeni bir araştırma, yalnızlığın sadece duygusal değil bilişsel sonuçları da olabileceğini ortaya... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

Araştırma, Rosario Üniversitesi liderliğinde yürütüldü ve sonuçlar Aging & Mental Health dergisinde yayımlanan çalışmada, Avrupa’daki en kapsamlı yaşlanma araştırmalarından biri olan Arvupa Sağlık, Yaşlanma ve Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) verileri kullanıldı.2012-2019 yılları arasında 12 ülkeden 65-94 yaş arası 10 bin 217 kişi takip edildi.Katılımcıların yalnızlık düzeyi, “kendini dışlanmış hissetme”, “yalnız hissetme” ve “eşlik eksikliği” gibi üç soruyla ölçüldü. Hafıza ise kelime hatırlama testleriyle değerlendirildi.Başlangıçtan beri belirgin farkAraştırmanın başında, yalnızlık düzeyi yüksek olan bireylerin hafıza performansı diğerlerine kıyasla daha düşüktü. Örneğin:Bu farklar istatistiksel olarak anlamlı bulundu.Ancak altı yıllık takipte, tüm katılımcıların hafıza puanları benzer hızda düştü. Yani yalnızlık, hafızanın zaman içindeki düşüş hızını artırmadı.Asıl belirleyici yaş ve sağlıkAraştırmaya göre hafıza kaybında en güçlü faktör yaş. Özellikle 75 yaş üzerindeki bireylerde düşüş daha hızlı. Bunun ardından:Buna karşılık, fiziksel olarak aktif olmak, sosyal etkinliklere katılmak ve genel sağlık durumunu iyi olarak değerlendirmek daha yüksek hafıza puanlarıyla ilişkili bulundu.Yalnızlık neden önemli?Araştırmacılara göre yalnızlık doğrudan bir neden olmaktan çok bir “işaret” olabilir. Yani yalnızlık yaşayan kişilerde genellikle depresyon, hareketsizlik ve kronik hastalıklar gibi birden fazla risk faktörü birlikte görülüyor.Bu da şu soruyu gündeme getiriyor: Hafızayı düşüren yalnızlık mı, yoksa yalnızlıkla birlikte gelen diğer koşullar mı?Araştırma, yalnızlığın hafıza üzerinde etkili olduğunu ancak bu etkinin zamanla artmadığını ortaya koyuyor. Bu da olası müdahalelerin daha erken yaşlarda başlaması gerektiğine işaret ediyor.

