Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/okul-saldirisinda-yaralananlarin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-5inin-tedavisi-yogun-bakimda-1105088129.html
Okul saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama: '5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülüyor'
Okul saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama: '5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülüyor'
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş Valiliği, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği okuldaki silahlı saldırıda yaralananlardan 8'inin tedavisinin sürdüğünü, 5 öğrencinin yoğun... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T12:48+0300
2026-04-17T12:48+0300
türki̇ye
kahramanmaraş
haberler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105053627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f960920cb99c0bb323a5f0baac010896.jpg
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan sekiz kişiden beşinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.Valilikten yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün yaşanan olayda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.'5 kişi yoğun bakımda'Olayda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere fail hariç 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup bu öğrencilerimizden 5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir. Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/adalet-bakani-gurlek-acikladi-cocugun-sucundan-ailesi-de-sorumlu-tutulacak-cezalar-artirilacak-1105088206.html
türki̇ye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105053627_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcefb409a4b59353ad39f3faf5683eb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kahramanmaraş, haberler, türkiye
kahramanmaraş, haberler, türkiye

Okul saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama: '5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülüyor'

12:48 17.04.2026
© Metin Aktaş
okul güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
© Metin Aktaş
Abone ol
Kahramanmaraş Valiliği, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği okuldaki silahlı saldırıda yaralananlardan 8'inin tedavisinin sürdüğünü, 5 öğrencinin yoğun bakımda takip edildiğini bildirdi.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan sekiz kişiden beşinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün yaşanan olayda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

'5 kişi yoğun bakımda'

Olayda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere fail hariç 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup bu öğrencilerimizden 5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir. Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Çocuğun suçundan ailesi de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
12:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
